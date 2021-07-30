Чистяков: «Карпин в жизни очень веселый. В работе – очень требовательный и серьезный»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков охарактеризовал главного тренера сборной России Валерия Карпина. Игрок выступал под его руководством в «Ростове».

– Какой тренер Карпин?

– Могу вспомнить только положительные моменты насчет Валерия Георгиевича и команды. Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, – это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора.