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    Чистяков: «Карпин в жизни очень веселый. В работе – очень требовательный и серьезный»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков охарактеризовал главного тренера сборной России Валерия Карпина. Игрок выступал под его руководством в «Ростове».

    – Какой тренер Карпин?

    – Могу вспомнить только положительные моменты насчет Валерия Георгиевича и команды. Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, – это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора.

    • Карпин возглавил сборную как минимум до декабря.
    • 1 сентября в отборе ЧМ-2022 Россия примет Хорватию.
    • В отборочной группе Россия идет 2-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9416

      alex1951 2 часа назад

      Даа,Карпуша такой,
      Вот так со *********** ,он свернет шею чабановским баранам.....
      И начнет с главного,с вожака.....)))))

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      Рейтинг: +9416

      alex1951 > alex1951 2 часа назад

      ********* - это не то,что вы подумали ,а смешные уёчки)))))

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