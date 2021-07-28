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    Мбаппе: «Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

    Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар взяли интервью друг у друга.

    «Я не очень хорош как журналист. Что бы я спросил у Неймара? О чем ты мечтаешь после стольких достижений?» – сказал Мбаппе.

    «Моя главная места – победить с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и с Бразилией на чемпионате мира. А ты, Килиан, мечтаешь о Лиге чемпионов?» – ответил Неймар.

    «А почему не об еще одном титуле чемпиона мира?» – сказал Мбаппе.

    «Следующий чемпионат мира выиграю я. Такой же вопрос ждет тебя. О чем ты мечтаешь, уже став чемпионом мира?» – сказал Неймар.

    «Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира – тоже неплохо», – ответил Мбаппе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Ещё деньжата пришли и хотелка играть в Реале пропала..

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      Рейтинг: +2177

      FRZZ 1 час назад

      То он мечтает перейти в Реал, то мечтает выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»???

      0
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      Рейтинг: +12631

      Skull_Boy > FRZZ 1 час назад

      Очередной 3,14здабол

      0
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      Рейтинг: +2312

      BlackMurder 4 часа назад

      Не, ну с лч вы сами ломанулись, причём два раза) но и переходить в реал не надо келиану, реал теперь лет 5 стабильно будет лихорадить

      0
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      Рейтинг: +6042

      Fusballer 4 часа назад

      Вечная мечта.

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