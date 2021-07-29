Мбаппе: «Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар взяли интервью друг у друга.

«Я не очень хорош как журналист. Что бы я спросил у Неймара? О чем ты мечтаешь после стольких достижений?» – сказал Мбаппе.

«Моя главная места – победить с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и с Бразилией на чемпионате мира. А ты, Килиан, мечтаешь о Лиге чемпионов?» – ответил Неймар.

«А почему не об еще одном титуле чемпиона мира?» – сказал Мбаппе.

«Следующий чемпионат мира выиграю я. Такой же вопрос ждет тебя. О чем ты мечтаешь, уже став чемпионом мира?» – сказал Неймар.

«Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира – тоже неплохо», – ответил Мбаппе.