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  • Мбаппе: «Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Мбаппе: «Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

29 июля 2021, 13:52
5

Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар взяли интервью друг у друга.

«Я не очень хорош как журналист. Что бы я спросил у Неймара? О чем ты мечтаешь после стольких достижений?» – сказал Мбаппе.

«Моя главная места – победить с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и с Бразилией на чемпионате мира. А ты, Килиан, мечтаешь о Лиге чемпионов?» – ответил Неймар.

«А почему не об еще одном титуле чемпиона мира?» – сказал Мбаппе.

«Следующий чемпионат мира выиграю я. Такой же вопрос ждет тебя. О чем ты мечтаешь, уже став чемпионом мира?» – сказал Неймар.

«Моя главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это была бы фантастика. Но еще один чемпионат мира – тоже неплохо», – ответил Мбаппе.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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Fusballer
1627557723
Вечная мечта.
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BlackMurder
1627558649
Не, ну с лч вы сами ломанулись, причём два раза) но и переходить в реал не надо келиану, реал теперь лет 5 стабильно будет лихорадить
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portero
1627568390
Ещё деньжата пришли и хотелка играть в Реале пропала..
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zigbert
1627583170
Про Реал даже не упоминает.
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