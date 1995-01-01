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    Гризманн готов пойти на понижение зарплаты в «Барселоне»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не планирует покидать клуб. Ради этого он готов обсудить понижение зарплаты, информирует Решад Рахман со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

    В то же время в действующем чемпионе мира заинтересованы «ПСЖ» и клубы чемпионата Англии.

    • Каталонский клуб хочет продать игрока, чтобы решить свои финансовые проблемы.
    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
    • Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Решада Рахмана

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