Гризманн готов пойти на понижение зарплаты в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не планирует покидать клуб. Ради этого он готов обсудить понижение зарплаты, информирует Решад Рахман со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо.
В то же время в действующем чемпионе мира заинтересованы «ПСЖ» и клубы чемпионата Англии.
- Каталонский клуб хочет продать игрока, чтобы решить свои финансовые проблемы.
- В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
- Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.
Источник: твиттер Решада Рахмана
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