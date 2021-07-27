Гризманн готов пойти на понижение зарплаты в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не планирует покидать клуб. Ради этого он готов обсудить понижение зарплаты, информирует Решад Рахман со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

В то же время в действующем чемпионе мира заинтересованы «ПСЖ» и клубы чемпионата Англии.