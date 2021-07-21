Marca: «ПСЖ» и клубы АПЛ ведут борьбу за Гризманна

Ну его волнует личный контракт, а на то что Барсе заплатят, ему пофиг... конфликт интересов однако....
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии или во Франции.
По информации Marca, купить 30-летнего футболиста готовы «ПСЖ» и клубы АПЛ. Форварду разрешили самому выбрать новую команду.
Каталонский клуб хочет продать игрока, чтобы решить свои финансовые проблемы.
- В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
- Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.