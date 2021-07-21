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    Marca: «ПСЖ» и клубы АПЛ ведут борьбу за Гризманна

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

    По информации Marca, купить 30-летнего футболиста готовы «ПСЖ» и клубы АПЛ. Форварду разрешили самому выбрать новую команду.

    Каталонский клуб хочет продать игрока, чтобы решить свои финансовые проблемы.

    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
    • Рыночная стоимость француза – 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +49368

      portero 1 час назад

      Ну его волнует личный контракт, а на то что Барсе заплатят, ему пофиг... конфликт интересов однако....

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      Рейтинг: +7153

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Уж без команды Антоха не останется.

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