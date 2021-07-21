Marca: «ПСЖ» и клубы АПЛ ведут борьбу за Гризманна

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

По информации Marca, купить 30-летнего футболиста готовы «ПСЖ» и клубы АПЛ. Форварду разрешили самому выбрать новую команду.

Каталонский клуб хочет продать игрока, чтобы решить свои финансовые проблемы.