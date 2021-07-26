«Спартак»: «Очень рады новостям, что состояние МакSим улучшилось»

«Спартак» отреагировал на информацию, что состояние певицы МакSим улучшается. Она пришла в сознание после комы продолжительностью в несколько недель.
«Очень рады новостям о том, что состояние Марины Абросимовой улучшилось.
МакSим, не сдавайся!» – написали москвичи.
- 38-летняя МакSим с 27 июня была подключена к аппарату жизнеобеспечения.
- Накануне представитель певицы сообщила об улучшениях в состоянии МакSим.
- В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).
«Еще споем вместе». Сборная России поддержала певицу МакSим, находящуюся в коме
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Источник: твиттер «Спартака»