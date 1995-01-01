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    «Спартак»: «Очень рады новостям, что состояние МакSим улучшилось»

    «Спартак» отреагировал на информацию, что состояние певицы МакSим улучшается. Она пришла в сознание после комы продолжительностью в несколько недель.

    «Очень рады новостям о том, что состояние Марины Абросимовой улучшилось.

    МакSим, не сдавайся!» – написали москвичи.

    • 38-летняя МакSим с 27 июня была подключена к аппарату жизнеобеспечения.
    • Накануне представитель певицы сообщила об улучшениях в состоянии МакSим.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).

    «Еще споем вместе». Сборная России поддержала певицу МакSим, находящуюся в коме

    «Мы так привыкли жить одним тобой». «Спартак» пожелал здоровья пребывающей в коме певице MaкSим

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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