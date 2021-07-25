«Мы так привыкли жить одним тобой». «Спартак» пожелал здоровья пребывающей в коме певице MaкSим

Болельщики «Спартака» перед матчем первого тура РПЛ с «Рубином» (0:1) разместили на трибунах баннер с переделанной строчкой из песни певицы MaкSим. Артистка уже несколько недель находится в коме с пораженными легкими.
«Город, где всe началось. Здоровья, МакSим!» – добавила пресс-служба «Спартака», имея в виду первое исполнение фанатами песни «Знаешь ли ты?» в Казани в 2014 году (видео доступно ниже).
- 38-летняя МакSим с 27 июня подключена к аппарату жизнеобеспечения.
- Накануне представитель певицы сообщила об улучшениях в состоянии МакSим.
- В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»