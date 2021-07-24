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    «Мы так привыкли жить одним тобой». «Спартак» пожелал здоровья пребывающей в коме певице MaкSим

    Болельщики «Спартака» перед матчем первого тура РПЛ с «Рубином» (0:1) разместили на трибунах баннер с переделанной строчкой из песни певицы MaкSим. Артистка уже несколько недель находится в коме с пораженными легкими.

    «Город, где всe началось. Здоровья, МакSим!» – добавила пресс-служба «Спартака», имея в виду первое исполнение фанатами песни «Знаешь ли ты?» в Казани в 2014 году (видео доступно ниже).

    • 38-летняя МакSим с 27 июня подключена к аппарату жизнеобеспечения.
    • Накануне представитель певицы сообщила об улучшениях в состоянии МакSим.
    • В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).

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    Источник: твиттер «Спартака»

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