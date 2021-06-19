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    «Еще споем вместе». Сборная России поддержала певицу МакSим, находящуюся в коме

    Сборная России выразила слова поддержки певице МакSим. Артистка сейчас находится в искусственной коме.

    «Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.

    МакSим, выздоравливай! Ещe споeм вместе», – написала сборная.

    • Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких.
    • Сейчас она находится в искусственной коме и подключена к искусственной вентиляции легких.
    • PR-директор МакSим сообщила, что врачи дают оптимистичные прогнозы.

    МакSим: «Теперь вместо «О, МакSим» мне кричат «Спартак» – чемпион!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2685

      minaev23 45 минут назад

      Да всё норм будет!!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +134

      стоп кран 1 час назад

      Здоровья , сил желаю ....Живи

      2
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      Рейтинг: +52

      Nikoo 1 час назад

      Молодцы ребята, респект!

      2
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