«Еще споем вместе». Сборная России поддержала певицу МакSим, находящуюся в коме

Сборная России выразила слова поддержки певице МакSим. Артистка сейчас находится в искусственной коме.

«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.

МакSим, выздоравливай! Ещe споeм вместе», – написала сборная.

Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких.

Сейчас она находится в искусственной коме и подключена к искусственной вентиляции легких.

PR-директор МакSим сообщила, что врачи дают оптимистичные прогнозы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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