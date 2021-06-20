«Еще споем вместе». Сборная России поддержала певицу МакSим, находящуюся в коме

Сборная России выразила слова поддержки певице МакSим. Артистка сейчас находится в искусственной коме.
«Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.
МакSим, выздоравливай! Ещe споeм вместе», – написала сборная.
- Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких.
- Сейчас она находится в искусственной коме и подключена к искусственной вентиляции легких.
- PR-директор МакSим сообщила, что врачи дают оптимистичные прогнозы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: твиттер сборной России