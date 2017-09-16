МакSим: «Теперь вместо «О, МакSим» мне кричат «Спартак» – чемпион!»

Российская певица МакSим рассказала о внимании к себе со стороны болельщиков «Спартака». Напомним, что среди фанатов красно-белых популярна песня поп-звезды «Знаешь ли ты»

– Футбольные фанаты на ваши концерты ходят?

– Конечно! Чаще всего целыми компаниями – 20-25 человек. Их легко отличить по клубной атрибутике.

– Спартаковской?

– Необязательно. Приходят болельщики разных клубов. Кроме «Спартака» это «Рубин», ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю – просто стою.

– Ваша версия – почему «Знаешь ли ты» так популярная у футбольных фанатов?

– Я много чего слышала, но точного ответа так и не нашла. До сих пор загадка. Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом.

– Сейчас вас полюбили еще несколько тысяч фанатов «Спартака».

– Так мне уже вместо «О, МакSим» кричат: «Спартак – чемпион!»

– Не боитесь?

– Ни грамма. Наоборот, это умиляет.