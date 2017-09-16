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    МакSим: «Теперь вместо «О, МакSим» мне кричат «Спартак» – чемпион!»

    Российская певица МакSим рассказала о внимании к себе со стороны болельщиков «Спартака». Напомним, что среди фанатов красно-белых популярна песня поп-звезды «Знаешь ли ты»

    – Футбольные фанаты на ваши концерты ходят?

    – Конечно! Чаще всего целыми компаниями – 20-25 человек. Их легко отличить по клубной атрибутике.

    – Спартаковской?

    – Необязательно. Приходят болельщики разных клубов. Кроме «Спартака» это «Рубин», ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю – просто стою.

    – Ваша версия – почему «Знаешь ли ты» так популярная у футбольных фанатов?

    – Я много чего слышала, но точного ответа так и не нашла. До сих пор загадка. Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом.

    – Сейчас вас полюбили еще несколько тысяч фанатов «Спартака».

    – Так мне уже вместо «О, МакSим» кричат: «Спартак – чемпион!»

    – Не боитесь?

    – Ни грамма. Наоборот, это умиляет.

    Источник: Eurosport.ru

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    16.09.2017 10:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3954

      Kollljan 17 сентября 2017, 07:42

      Первый раз слышу о такой певице. Бомбардир - это уже не футбольный сайт?

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 сентября 2017, 18:38

      Нужно послушать, о чем песня!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2017, 13:13

      Было бы удивительно, если бы фанаты на концерты Бориса Моисеева ходили, а тут чему удивляться?) Красивая девушка и поёт нормально.

      0
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 16 сентября 2017, 11:28

      Болелы Спартака и Цска понятно что приходят.но болелы Рубина в Москве?

      0
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC > Denis199244 16 сентября 2017, 11:32

      наверное потому что она в казань иногда приезжает поэтому и болелы рубина приходят

      2
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