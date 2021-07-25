Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого благодаря голу Заболотного

РПЛ. ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого благодаря голу Заболотного

25 июля 2021, 21:51
30

ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный. Это его дебютный мяч за ЦСКА.

Столичный клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством Алексея Березуцкого.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Бауэр, Саплинов, Мрзляк (Касинтура, 74), Милетич (Жамалетдинов, 87).

Предупреждения: нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1627239115
С победой ЦСКА ,,,а смотрите все прикалывались над приобретением Заболотного ,а сработало в первом матче ,,,,,
Ответить
CSKA57
1627239270
ЦСКА с победой, но игра не впечатлила!
Ответить
insider_retro
1627239591
Важные стартовые очки, но для домашнего поединка всё выглядело очень грустно... С победой!
Ответить
житель СПб
1627239629
Гол Заболотного - красивый, но в целом игра ЦСКА не убедила. Во 2 тайме сначала были близки ко 2 голу, но потом иссякли. И еще есть вопрос с неоднозначным не назначенным пенальти в ворота ЦСКА на 85 минуте... (только не надо, пожалуйста, писать, что его не было, что все было здорово... Было не здорово; неоднозначно, но основания для назначения пенальти четкие были. Это мое мнение.). А с другой стороны - у ЦСКА 3 явных нападающих, не меньше 2х высококлассных игроков центра... Все это говорит о возможностях ЦСКА бороться за высокие места в Чемпе. Посмотрим.
Ответить
Fusballer
1627239690
Заболотный вытянул ЦСКА.
Ответить
JTherry
1627239783
даже не знаю, что комментировать - играли две убогие команды, примерно одинаковые по классу, поэтому на поле была тоска смертная...((
Ответить
Боцман59rus
1627240094
Алексея с первой победой, хочется чтобы у молодых специалистов ббыли успехи. Вся это усатомохнатая тренерская тусовка, гастролирующая из клуба в клуб, на матч тв и обратно, под патронажем барыг- агентов, уже порядком утомила.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1627240461
С первой победой в первой игре. Удачи в дальнейшей борьбе.
Ответить
zigbert
1627242338
ЦСКА с победой. Во втором тайме сумели реализовать свое преимущество. Оба вратаря действовали в этой игре блестяще. Акинфееву удалось оставить ворота сухими.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1627263250
Главное победа! ) и так "4 сезона кряду" не могли выиграть дома "Уфу"! Проклятие сняли ***!
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
9
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
8
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+