РПЛ. ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого благодаря голу Заболотного

ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.
Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный. Это его дебютный мяч за ЦСКА.
Столичный клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством Алексея Березуцкого.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Заболотный, 61.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).
«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Бауэр, Саплинов, Мрзляк (Касинтура, 74), Милетич (Жамалетдинов, 87).
Предупреждения: нет.
Источник: Бомбардир.ру