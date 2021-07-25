РПЛ. ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого благодаря голу Заболотного

ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный. Это его дебютный мяч за ЦСКА.

Столичный клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством Алексея Березуцкого.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 61.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Бауэр, Саплинов, Мрзляк (Касинтура, 74), Милетич (Жамалетдинов, 87).

Предупреждения: нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ