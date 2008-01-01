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    РПЛ. ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого благодаря голу Заболотного

    ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в матче 1-го тура РПЛ.

    Единственный гол забил нападающий Антон Заболотный. Это его дебютный мяч за ЦСКА.

    Столичный клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством Алексея Березуцкого.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Заболотный, 61.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Кучаев, 76), Обляков, Мухин (Бийол, 83), Бохинен (Дзагоев, 46), Заболотный, Чалов (Эджуке, 66).

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Агаларов, 74), Камилов (Фищенко, 83), Бауэр, Саплинов, Мрзляк (Касинтура, 74), Милетич (Жамалетдинов, 87).

    Предупреждения: нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3244

      FENIX-SL 10 минут назад

      как же крипово это звучит

      0
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      Рейтинг: +2340

      ySS 1 час назад

      А брату поздравления!)

      1
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      Рейтинг: +87739

      zigbert 1 час назад

      ЦСКА с победой. Во втором тайме сумели реализовать свое преимущество.
      Оба вратаря действовали в этой игре блестяще. Акинфееву удалось оставить ворота сухими.

      3
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      Рейтинг: +2877

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      С первой победой в первой игре. Удачи в дальнейшей борьбе.

      1
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      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus 1 час назад

      Алексея с первой победой, хочется чтобы у молодых специалистов ббыли успехи. Вся это усатомохнатая тренерская тусовка, гастролирующая из клуба в клуб, на матч тв и обратно, под патронажем барыг- агентов, уже порядком утомила.

      3
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      Рейтинг: +15606

      JTherry 1 час назад

      даже не знаю, что комментировать - играли две убогие команды, примерно одинаковые по классу, поэтому на поле была тоска смертная...((

      3
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      ...
      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus > JTherry 1 час назад

      поражает и огорчает одно, кроме всего прочего, это низкое исполнительское мастерство, при завершении атаки, во всех матчах, без исключения. Бьют, куда угодно, но только не туда, куда требуется, приходится некоторым французским защитникам, подправлять траекторию полета, чтобы хоть что то залетало))

      3
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      Рейтинг: +5939

      Fusballer > Боцман59rus 1 час назад

      Ахаха)))

      2
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      Рейтинг: +5939

      Fusballer 1 час назад

      Заболотный вытянул ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +24221

      Боцман59rus > Fusballer 1 час назад

      _ чуть второй гол - близнец не оформил.
      Только я просмотрел, сальто крутил или нет

      0
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      Рейтинг: +7499

      GoLenaStop 1 час назад

      если бы не Акелла на воротах - счёт был совершенно другой

      1
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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Гол Заболотного - красивый, но в целом игра ЦСКА не убедила. Во 2 тайме сначала были близки ко 2 голу, но потом иссякли. И еще есть вопрос с неоднозначным не назначенным пенальти в ворота ЦСКА на 85 минуте... (только не надо, пожалуйста, писать, что его не было, что все было здорово... Было не здорово; неоднозначно, но основания для назначения пенальти четкие были. Это мое мнение.). А с другой стороны - у ЦСКА 3 явных нападающих, не меньше 2х высококлассных игроков центра... Все это говорит о возможностях ЦСКА бороться за высокие места в Чемпе. Посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +66956

      insider_retro 1 час назад

      Важные стартовые очки, но для домашнего поединка всё выглядело очень грустно...
      С победой!

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