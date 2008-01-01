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    Игрок «Зенита» Кравцов: «Прилетело от Ракицкого из-за неправильной позиции. Ярослав вспыльчивый, но он мне нравится»

    19-летний полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов рассказал о выходе на замену в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) вместо Магомеда Оздоева.

    — Какие мысли были, когда выходили на замену вместо Магомеда Оздоева?

    — Когда увидел его столкновение, сразу не по себе стало от того, что с Магомедом произошло. После этого мне сказали идти разминаться. Потом вижу, Магомед продолжил играть. Вернулся на скамейку. Но ненадолго – переоделся и пошел на замену.

    Не очень просто, конечно, было входить в игру. Считаю, только ближе концу матча полноценно стали получаться неплохие действия. Получается, нужно было время, чтобы втянуться.

    — Обычно говорят, что волнение проходит, как только несколько раз коснешься мяча.

    — Волнения как такого, если честно, не было. Просто когда вышел, качели какие-то начались в первом тайме. Не очень мы в нем смотрелись. А во втором более-менее забрали мяч под свой контроль и сделали результат.

    — В одном из эпизодов Ярослав Ракицкий сделал вам весьма серьезное внушение. Как на него отреагировали?

    — Несколько неправильную позицию занял, вот сразу и прилетело. Ярослав чуть-чуть вспыльчивый, конечно, но что на поле – то на поле. Он мне нравится!

    • Кравцов вышел на замену на 9-й минуте.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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