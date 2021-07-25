Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Зенита» Кравцов: «Прилетело от Ракицкого из-за неправильной позиции. Ярослав вспыльчивый, но он мне нравится»

Игрок «Зенита» Кравцов: «Прилетело от Ракицкого из-за неправильной позиции. Ярослав вспыльчивый, но он мне нравится»

25 июля 2021, 19:54
4

19-летний полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов рассказал о выходе на замену в матче 1-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) вместо Магомеда Оздоева.

— Какие мысли были, когда выходили на замену вместо Магомеда Оздоева?

— Когда увидел его столкновение, сразу не по себе стало от того, что с Магомедом произошло. После этого мне сказали идти разминаться. Потом вижу, Магомед продолжил играть. Вернулся на скамейку. Но ненадолго – переоделся и пошел на замену.

Не очень просто, конечно, было входить в игру. Считаю, только ближе концу матча полноценно стали получаться неплохие действия. Получается, нужно было время, чтобы втянуться.

— Обычно говорят, что волнение проходит, как только несколько раз коснешься мяча.

— Волнения как такого, если честно, не было. Просто когда вышел, качели какие-то начались в первом тайме. Не очень мы в нем смотрелись. А во втором более-менее забрали мяч под свой контроль и сделали результат.

— В одном из эпизодов Ярослав Ракицкий сделал вам весьма серьезное внушение. Как на него отреагировали?

— Несколько неправильную позицию занял, вот сразу и прилетело. Ярослав чуть-чуть вспыльчивый, конечно, но что на поле – то на поле. Он мне нравится!

  • Кравцов вышел на замену на 9-й минуте.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит Ракицкий Ярослав Кравцов Кирилл
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spirit_78
1627278416
Неплохо Кравцов смотрелся, во всяком случае не хуже Оздоева.
Ответить
Hektor 84
1627306821
Это тебе еще от шлюбы не прилетало)))
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
3
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
9
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
8
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+