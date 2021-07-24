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    РПЛ. «Спартак» проиграл «Рубину» в дебютном матче Витории

    «Спартак» в первом матче главного тренера Руя Витории в РПЛ проиграл в Казани «Рубину». Голом отметился защитник Илья Самошников.

    Во втором тайме у «Спартака» травму получил Квинси Промес. Его заменили.

    Вратарь Александр Максименко провел 100-й матч за «Спартак».

    «Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Самошников, 49.

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов (Йевтич, 73), Зуев (В. Игнатьев, 75), Самошников, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 70), Умяров (Мелкадзе, 82), Мозес (Бакаев, 60), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).

    Предупреждения: Уремович, 18; Абильдгор, 37; Деспотович, 42; Зуев, 67; Кварацхелия, 68; Шатов, 70 – Жиго, 47; Рассказов, 80; Соболев, 88; Мирзов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2021 22:01
    Комментарии263
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    • ...
      Рейтинг: +7487

      GoLenaStop 1 час назад

      А, Спартак вышел слишком вальяжно, чемпиён, плять, и играл спустя в рукава.
      Рубин и срубил.
      Не хрюкайте, господа марксисты, а играйте в ногомяч!
      Спартаку и Зениту - удача в РФ уже прописана.
      Покажите себя во всей красе в анале Еврожопы.!

      0
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      Рейтинг: +8351

      житель СПб 2 часа назад

      А по Слуцкому... Надо признать, что он становится по татарски очень хитрым. В прошлом году обманул Зенит - специально выведя игру на плохое поле; в этом году - Спартак, притупив бдительность нового тренера слабой игрой на кубке Пари матч. Но результат - получает!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +68

      xaker92 2 часа назад

      Давайте честно, план Слуцкого и был таков, показать слабость в товарняке, чтоб переиграть в оф игре.
      1 Сейчас будет нытье болел спартака, мол не засчитали гол, так бы выиграли, Рубин отскочил... в сра....у... это тактика, Бекиич так топов выигрывал... Раз вам 1 не засчитали, забейте 3 чтоб вопросов не было, Безбородов хорошо отработал...
      2 Самошников мог за игру 2-3 забить и отдать 2 -3 голевых будучи фланговым защитником, так что вы не меньше отскочили...
      3 Игра действительно смотрелась как будто на пике своей формы обе команды и это приятно...
      Рубиновые всех с заслуженной победой, Рую поучиться у Слуцкого и Бекиича тактике... Промес на скамейку, вообще не в форме... Ларсон много косяков по игре...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > xaker92 2 часа назад

      Гол не засчитан верно х не пари.. Спартак был сильнее и моментов больше.. У Рубина максимум 3 и гол удача рикошет...

      1
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      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > xaker92 2 часа назад

      Ох...вший, выиграли с этим не поспоришь , но что ты дебил несёшь ???
      Какая нахрен тактика, через месяц , когда фарт уйдёт , вы сами Лёню выгоните.
      Вы что переигрывали Спартак ?
      Х в нос....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2248

      Валерий2705 2 часа назад

      Ну а как вы хотели? Кубок пари матч то закончился.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Вот читаешь необоснованные коменты , и первое что приходит на ум,
      Ребята , отсосите у КБ.
      Мне нравится , во что играет Спартак.
      Проиграли ?
      Бывает.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1044

      tarasofka > Alekxei Z. 2 часа назад

      спартаг играет в гвно. тебе оно нравится, да?)

      4
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      ...
      Рейтинг: +8351

      житель СПб > Alekxei Z. 2 часа назад

      Да нормально! Действительно, бывает. Играли со старанием, неплохо. А это - главное. Так что и Спартак можно поздравить с началом сезона. А ошибки... главное, сделать из них правильные выводы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      Артём84 > Alekxei Z. 2 часа назад

      результат на табло, а тупое катание мяча это не футбол если не кому отдать острую передачу , так и будем восхищаться игрой а результат будет один проигрыш,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > житель СПб 2 часа назад

      Красава.
      Ты прав.
      Песня есть у Полотно, " Переживём".
      Ну не стреляться же

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > Артём84 2 часа назад

      Не поспоришь , результат на табло.
      Как тебе игра Рубина понравилась ???
      Какая мысль ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2248

      Валерий2705 > Alekxei Z. 2 часа назад

      Радует, что болельщики хрюшатни уже и поражениям не огорчаются, начинают по тихоньку знать своё место.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > Валерий2705 2 часа назад

      Дебил, будет игра придёт и результат.
      А пока , отсоси у КБ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > Валерий2705 2 часа назад

      Главное чтобы ты знал свое место у.. Е.. П... О.. К

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2248

      Валерий2705 > Alekxei Z. 1 час назад

      Да вы у друга отсасываеты и отсасывайте дальше, петухи. Игра? Так у сраптака и состав по приличниее будет.С Бенфикой за игру расскажешь, только не плач после игры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2248

      Валерий2705 > Andrering87 1 час назад

      Я знаю своё, и оно над такими свинорылыми у.ё.б.к.а.м.и как ты и сосущая голова выше отписавшаяся)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      FRZZ 3 часа назад

      Вот опять начинается… Заберите Вашего ..уя , пардон Руя обратно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3242

      FENIX-SL 3 часа назад

      ахахахахахахахахахаххахаахах
      но вы вспомните что выиграли 4-0
      хрю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3933

      TOMSON 3 часа назад

      Ну что тут скажешь? Рубин к Еврокубкам готов, Спартак ещё готовится. Главный матч лета это бенфика, не Рубин

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Zloikaksobaka > TOMSON 2 часа назад

      Ты совсем дурак? Или просто бухой в жопу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11814

      paracetamol 3 часа назад

      Витория не тренер, команда хофно, деньги Федуна - выброшены на ветер. Бенфика такой отстой раздолбает с неприличным счетом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > paracetamol 3 часа назад

      Отстой ты и твой Зенит..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > paracetamol 3 часа назад

      И на ветер вы деньги потратили и какой год лч в жопе, но бабос затратили колосальный...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > paracetamol 3 часа назад

      Язык в попу затки, поживём увидим.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1044

      tarasofka > Andrering87 2 часа назад

      косорылый тарасовец, к твоему сведению, зенит не только тратит - но и нехило зарабатывает, о чём в вашем тарасятнике почему-то не думают. и тебе вряд ли что даст, что в прошлом сезоне зенит только на одной ЛЧ заработал 40 лямов - и потратил 33 ляма на вендела и ловрена. визжи дальше про траты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > tarasofka 2 часа назад

      И был в жопе и все кому не лень Зенит на х вертели в лч, даже брюге с меньшим бюджетом, хоть вы и плакали до этого что в приведущем розыгрыше лч на счет бюджета..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2285

      Andrering87 > tarasofka 2 часа назад

      Вы..6..л..я..д.ок и я тебя не оскорблял..!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8448

      knikos > Andrering87 2 часа назад

      Брюгге меньший бюджет ? Откуда данные ? С потолка ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8351

      житель СПб 3 часа назад

      Рубин с победой! Им. конечно, немного везет - но как известно, везет тому, кто везет!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > житель СПб 3 часа назад

      Эй дружище , как Вас зовут ?
      Ну давайте будем объективны, Рубин и на ничью наиграл с натяжкой.
      Сегодня ему фартануло, бывает!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8351

      житель СПб > Alekxei Z. 2 часа назад

      Алексей, помните, я Вам писал - я шифруюсь, меня в моем городе много людей знает, а я хочу здесь быть свободным.
      А Спартак мне сегодня в целом понравился!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7198

      Alekxei Z. > житель СПб 2 часа назад

      В целом и мне понравился, вот только счёт на табло не очень...

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