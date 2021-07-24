РПЛ. «Спартак» проиграл «Рубину» в дебютном матче Витории

«Спартак» в первом матче главного тренера Руя Витории в РПЛ проиграл в Казани «Рубину». Голом отметился защитник Илья Самошников.

Во втором тайме у «Спартака» травму получил Квинси Промес. Его заменили.

Вратарь Александр Максименко провел 100-й матч за «Спартак».

«Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самошников, 49.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов (Йевтич, 73), Зуев (В. Игнатьев, 75), Самошников, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 70), Умяров (Мелкадзе, 82), Мозес (Бакаев, 60), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).

Предупреждения: Уремович, 18; Абильдгор, 37; Деспотович, 42; Зуев, 67; Кварацхелия, 68; Шатов, 70 – Жиго, 47; Рассказов, 80; Соболев, 88; Мирзов, 90.

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