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РПЛ. «Спартак» проиграл «Рубину» в дебютном матче Витории

24 июля 2021, 22:01
248

«Спартак» в первом матче главного тренера Руя Витории в РПЛ проиграл в Казани «Рубину». Голом отметился защитник Илья Самошников.

Во втором тайме у «Спартака» травму получил Квинси Промес. Его заменили.

Вратарь Александр Максименко провел 100-й матч за «Спартак».

«Спартак» проиграл в Казани впервые с 2014 года.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самошников, 49.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов (Йевтич, 73), Зуев (В. Игнатьев, 75), Самошников, Кварацхелия (Макаров, 83), Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин (Крал, 82), Промес (Мирзов, 70), Умяров (Мелкадзе, 82), Мозес (Бакаев, 60), Соболев, Ларссон (Игнатов, 60).

Предупреждения: Уремович, 18; Абильдгор, 37; Деспотович, 42; Зуев, 67; Кварацхелия, 68; Шатов, 70 – Жиго, 47; Рассказов, 80; Соболев, 88; Мирзов, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Витория Руй
Комментарии (248)
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Павелий
1627153434
Удача Рубина : Спартак = 1:0. Гол Жиго был чистым, но от бригады прозенитовского арбитра другого никто и не ожидал.
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Persona_non_Grata
1627153638
Проиграли - да , но проиграли по счету , НО НЕ ПО ИГРЕ . С оптимизмом смотрю на дальнейшие игры . Сегодня в гостях были лучше Рубина , ну не повезло или чего то не хватило , но Спартак - ПОНРАВИЛСЯ , учитывая старт сезона , команда смотрелась и ИГРАЛА , а ПОБЕДЫ ПРИДУТ !!!
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GoLenaStop
1627153711
Спасибо Рубину за победу и всех поздравляю с нашим общим праздником Курбан Байрам! Всем к столу вкусняшек из помидорок и мяска! Хи!
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slavа0508
1627153984
Насчёт незасчитанного гола Жиго , формально судья прав ,,,но если смотреть на такие касания то минимум 60% голов надо не засчитывать ,просто посмотрите голы при стандартах и там всегда кто то кого то касается ,,,
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NewLife
1627154277
Давно такого не было: Спартак проиграл, а отрицательных чувств нет. Это потому, что у Спартака появилась игра, и все впереди.
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k611
1627154294
Спартак подвела реализация моментов. Как и при Тедеско есть проблемы с позиционной атакой. А так красно-белые играли очень неплохо и ноль очков явно не заслужили. Посмотрим что будет дальше...
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oyabun
1627154328
Да.. не такого начала сезона от Спартака мы ожидали. Особенно после уверенной победы над этим же соперником неделю назад. Но, получается прав был Федун, когда говорил, что Рубин поддавался. Слуцкий снова всех надурил. По сути игры Спартак, считаю, не заслужил поражения. По всем компонентам был лучше. Но одна ошибка Ларссона, обороны и шикарная игра Дюпина решили исход матча. Да и в целом Ларссон и Соболев сегодня крайне неудачно провели игру - много ошибались и свою роль "забивать голы" не выполнили. И не раз вспомнилось, как тут на хватало Понсе, который мог бы выйти и решить вопрос. А вышедшие на замену Мелкадзе и Мирзов, при всем их старании, игроки уровнем гораздо ниже. Не заявили Понсе на сезон? Пожинайте плоды.
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Andrering87
1627154366
Игра понравилась... Но реализовывать моменты надо, а Рубин дико отскочил!!!
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ivany4
1627154711
То о чем писал, то и случилось! Повторю - не нашим игрокам катать мяч, ну не дано это им. И если Витория "не выбьет" дух пижонства у наших мастеров, то дело плохо. То что команда сырая, еще можно поправить, а вот привить игровую дисциплину и заставить игроков повышать свое мастерство это очень трудно. Слуцкий молодец. Он научил команду играть по ситуации и дорожить своими моментами. Рубин с победой.
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zigbert
1627196740
Неприятное поражение и можно сказать что не по игре.Спартаку не хватило забитого мяча а когда не получается его забить пропадает уверенность, появляются ошибки и неточности. Сейчас главное не искать виновных в проигранной игре а сделать выводы и двигаться дальше. Рубин с победой.
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