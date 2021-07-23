Газизов – о целях «Уфы» в РПЛ: «Поборемся за высокие места, если найдем деньги»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Вопрос с допуском болельщиков мы обсуждаем. Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами на стадионе. В России сейчас разные позиции везде. Где-то пускают 10 процентов, где-то – 500 человек. Мы должны учитывать позицию правительства и Роспотребнадзора.

Наш клуб в этом сезоне намерен бороться за высокие места. У нас сильный тренерский штаб, хорошие игроки. Мы действительно способны на это, я верю в это. Если мы найдем деньги, то все у нас будет», – сказал Газизов.

«Уфа» финишировала 13-й в прошлом сезоне РПЛ.

Новый чемпионат команда начнет в воскресенье матчем против ЦСКА.

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