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    Газизов – о целях «Уфы» в РПЛ: «Поборемся за высокие места, если найдем деньги»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

    «Вопрос с допуском болельщиков мы обсуждаем. Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами на стадионе. В России сейчас разные позиции везде. Где-то пускают 10 процентов, где-то – 500 человек. Мы должны учитывать позицию правительства и Роспотребнадзора.

    Наш клуб в этом сезоне намерен бороться за высокие места. У нас сильный тренерский штаб, хорошие игроки. Мы действительно способны на это, я верю в это. Если мы найдем деньги, то все у нас будет», – сказал Газизов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7176

      Cleaner 3 часа назад

      Газизов: -бла
      -бла
      -бла...

      0
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      Рейтинг: +7164

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Неплохо бы траву засеет на поле.
      Вроде богатая республика, а играете хз на чём.
      Боритесь за высокие места и градусников закупите побольше.

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      Рейтинг: +1939

      Евгений Агеев 5 часов назад

      Я куплю себе дачу в Барвихе, если найду деньги!

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      Рейтинг: +7176

      Cleaner > Евгений Агеев 3 часа назад

      Чужим там не продают.

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      Рейтинг: +10

      zlatadan4z4d 5 часов назад

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      Рейтинг: +11758

      paracetamol 6 часов назад

      Галицкий свои деньги тратит, а ты только из клубного общака хапаешь. Откуда деньги в клупе будут?

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      Рейтинг: +5818

      Fusballer > paracetamol 6 часов назад

      Из бюджета, конечно. Голодают там ребята, надо помочь им.

      1
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      Рейтинг: +5818

      Fusballer 6 часов назад

      "Если мы найдем деньги, то все у нас будет" - если будут деньги на судей))))

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