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  • Газизов – о целях «Уфы» в РПЛ: «Поборемся за высокие места, если найдем деньги»

Газизов – о целях «Уфы» в РПЛ: «Поборемся за высокие места, если найдем деньги»

23 июля 2021, 08:51
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Вопрос с допуском болельщиков мы обсуждаем. Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами на стадионе. В России сейчас разные позиции везде. Где-то пускают 10 процентов, где-то – 500 человек. Мы должны учитывать позицию правительства и Роспотребнадзора.

Наш клуб в этом сезоне намерен бороться за высокие места. У нас сильный тренерский штаб, хорошие игроки. Мы действительно способны на это, я верю в это. Если мы найдем деньги, то все у нас будет», – сказал Газизов.

  • «Уфа» финишировала 13-й в прошлом сезоне РПЛ.
  • Новый чемпионат команда начнет в воскресенье матчем против ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Fusballer
1627019591
"Если мы найдем деньги, то все у нас будет" - если будут деньги на судей))))
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paracetamol
1627019818
Галицкий свои деньги тратит, а ты только из клубного общака хапаешь. Откуда деньги в клупе будут?
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zlatadan4z4d
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Евгений Агеев
1627023293
Я куплю себе дачу в Барвихе, если найду деньги!
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