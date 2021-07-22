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    Газизов: «Уфа» ищет нападающего. Не хочется брать непонятно кого»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба по усилению состава.

    – Будут ли еще трансферы?

    – До конца трансферного окна будем рассматривать игроков, мы ищем нападающего. Не хочется брать непонятно кого. Ждем, чтобы совпал компонент цена-качество.

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    Источник: Sport24

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    22.07.2021 20:00
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15541

      JTherry 1 час назад

      Газик, не хочешь ЛуиВиттонова забрать за 5 лимонов евро? ты же его в эту сумму оценил... без всяких "перчаток" отдадим...)

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      Рейтинг: +10

      igorkukwgp 2 часа назад



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      Рейтинг: +506

      стоп кран 3 часа назад

      Не хочется брать непонятно кого=====Там слухи вокруг Роналду крутятся...Вроде он хочет клуб поменять.
      Может Роналду возьмете ?
      Самое главное ----Роналду точно не из этих.Которые --"непонятно кого" )))

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      Рейтинг: +506

      стоп кран 3 часа назад

      Зарему Федун возьмите. Она пипец как в футболе разбирается ))) Судя по её говновыбросам еще и голы может забивать )))

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      Рейтинг: +11737

      paracetamol 4 часа назад

      Не хочется брать непонятно кого, а возьмем понятно кого. Очередное хумно с помойки!

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      Рейтинг: +842

      R_a_i_n 4 часа назад

      Урунова переквалифицировать в напа легко))

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      Рейтинг: +9043

      NewLife 5 часов назад

      Твой друг Кокорин будет к месту))

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      Рейтинг: +6443

      Рубинище > NewLife 3 часа назад

      это Спартак такой неликвид только могут взять, в Уфе его за такой трансфер закопают сразу.

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