Газизов: «Уфа» ищет нападающего. Не хочется брать непонятно кого»

Газик, не хочешь ЛуиВиттонова забрать за 5 лимонов евро? ты же его в эту сумму оценил... без всяких "перчаток" отдадим...)
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба по усилению состава.
– Будут ли еще трансферы?
– До конца трансферного окна будем рассматривать игроков, мы ищем нападающего. Не хочется брать непонятно кого. Ждем, чтобы совпал компонент цена-качество.
- «Уфа» финишировала 13-й в прошлом сезоне РПЛ.
- Новый чемпионат команда начнет в воскресенье матчем против ЦСКА.
Газизов – о финансах «Уфы»: «Недофинансирование есть, и в очень большом количестве»