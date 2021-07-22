Газизов: «Уфа» ищет нападающего. Не хочется брать непонятно кого»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба по усилению состава.

– Будут ли еще трансферы?

– До конца трансферного окна будем рассматривать игроков, мы ищем нападающего. Не хочется брать непонятно кого. Ждем, чтобы совпал компонент цена-качество.

«Уфа» финишировала 13-й в прошлом сезоне РПЛ.

Новый чемпионат команда начнет в воскресенье матчем против ЦСКА.

Газизов – о финансах «Уфы»: «Недофинансирование есть, и в очень большом количестве»