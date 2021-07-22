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  • Газизов – о финансах «Уфы»: «Недофинансирование есть, и в очень большом количестве»

Газизов – о финансах «Уфы»: «Недофинансирование есть, и в очень большом количестве»

22 июля 2021, 15:49
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии команды перед стартом нового сезона РПЛ.

«Я хочу всех поздравить с тем, что уже завтра начнется чемпионат России. Наша команда готова ко всему. Клуб ищет спонсоров. У нас есть определенная подушка безопасности на этот чемпионат. Что будет дальше, никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется.

Конечно, недофинансирование есть, и в очень большом количестве. Но мы выстроили модель, благодаря которой клуб может существовать», – сказал Газизов.

  • «Уфа» заняла 13-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Газизов вернулся в клуб в марте после работы в «Спартаке».
  • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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portero
1626962104
Ну если долги не копите это хорошо....
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Жентус
1626964303
Дофинансируетесь из кармана Салиховой))
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Oldtrafford83
1626965341
Так подкинь,ты вроде неплохо так наварился на СМ))
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BRAZILES
1626969671
за счет своих бабусек слабо профинансировать свой клуб?
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Sanches65
1626978122
А ты не путай личные бараны с государственными.
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Hektor 84
1627023407
А чего так? Не ты ли вместе с чинушами финансирование пилите?
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