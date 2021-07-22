Газизов – о финансах «Уфы»: «Недофинансирование есть, и в очень большом количестве»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии команды перед стартом нового сезона РПЛ.

«Я хочу всех поздравить с тем, что уже завтра начнется чемпионат России. Наша команда готова ко всему. Клуб ищет спонсоров. У нас есть определенная подушка безопасности на этот чемпионат. Что будет дальше, никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется.

Конечно, недофинансирование есть, и в очень большом количестве. Но мы выстроили модель, благодаря которой клуб может существовать», – сказал Газизов.