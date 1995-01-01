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    Газизов – о финансах «Уфы»: «Недофинансирование есть, и в очень большом количестве»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии команды перед стартом нового сезона РПЛ.

    «Я хочу всех поздравить с тем, что уже завтра начнется чемпионат России. Наша команда готова ко всему. Клуб ищет спонсоров. У нас есть определенная подушка безопасности на этот чемпионат. Что будет дальше, никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется.

    Конечно, недофинансирование есть, и в очень большом количестве. Но мы выстроили модель, благодаря которой клуб может существовать», – сказал Газизов.

    • «Уфа» заняла 13-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Газизов вернулся в клуб в марте после работы в «Спартаке».
    • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +261

      BRAZILES 1 час назад

      за счет своих бабусек слабо профинансировать свой клуб?

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      Рейтинг: +3092

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Так подкинь,ты вроде неплохо так наварился на СМ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7157

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Верни сына из Спартака и продай в Европу, за ним уже очередь выстроилась...

      0
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      Рейтинг: +447

      Жентус 2 часа назад

      Дофинансируетесь из кармана Салиховой))

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 2 часа назад

      Есть куда 300 миллионов от Спартака вложить!..)

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      Рейтинг: +49389

      portero 3 часа назад

      Ну если долги не копите это хорошо....

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