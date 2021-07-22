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    Чернов: «Не хочу никого обидеть, но «Крылья Советов» на голову сильнее «Нижнего Новгорода»

    Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов оценил перспективы самарской команды в новом сезоне РПЛ.

    – «Крылья» очень здорово провели прошлый сезон. Сейчас от команды большие ожидания в связи с этим. Что можешь сказать по этому поводу в психологическом плане, насколько обращаешь на это внимание?

    – Конечно, после того сезона, когда мы вылетели, результаты были не очень хорошими. Болельщики были не очень довольны нашей игрой. Лучшую игру мы показывали, когда пришел Андрей Талалаев, он пришел на пять-шесть игр, ребята поверили, он нас замотивировал, нащупали свою игру.

    Потом очень обидно вылетели. Не хотел бы говорить, что это из-за каких-то ошибок. Все были поникшими. Но перед этим сезоном, когда в ФНЛ вылетели, сразу настраивались между ребятами, кто остался, что мы обязательно выйдем с первого места, не собираемся там оставаться.

    Потому что хочется играть с лучшими командами, а наш уровень – на голову выше остальных претендентов, того же «Нижнего Новгорода», не хотел бы никого обидеть.

    Но сейчас все изменилось. Ребята поверили в то, что мы можем выигрывать каждую игру. Хотелось бы с этим ощущением выходить – что мы можем обыгрывать любую команду при должном настрое. Я думаю, что у нас все получится.

    • «Крылья» набрали 101 очко в 42 турах ФНЛ в прошлом сезоне.
    • Разница забитых и пропущенных голов – 100:26.
    • В РПЛ самарцы стартуют с матча против «Ахмата».

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    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    22.07.2021 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1212

      Dr.Metal 2 часа назад

      Никто даже спорить не будет что сильнее

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