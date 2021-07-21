«Динамо» отдало купленного за 1,5 миллиона Гагнидзе в аренду «Уралу»

«Урал» арендовал у «Динамо» 18-летнего полузащитника Луку Гагнидзе. Грузин будет выступать в Екатеринбурге под 34-м номером.
«Отметим, что Лука уже находится в Екатеринбурге. Желаем молодому футболисты уверенной игры и скорейшего дебюта в РПЛ!» – сообщил «Урал».
- Грузинского полузащитника «Динамо» купило несколько назад у тбилисского «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
- Контракт Гагнидзе с москвичами рассчитан до 2026 года.
- В составе «Динамо» Тб хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Источник: официальный сайт «Урала»