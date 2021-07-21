«Динамо» отдало купленного за 1,5 миллиона Гагнидзе в аренду «Уралу»

«Урал» арендовал у «Динамо» 18-летнего полузащитника Луку Гагнидзе. Грузин будет выступать в Екатеринбурге под 34-м номером.

«Отметим, что Лука уже находится в Екатеринбурге. Желаем молодому футболисты уверенной игры и скорейшего дебюта в РПЛ!» – сообщил «Урал».