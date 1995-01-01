Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Динамо» отдало купленного за 1,5 миллиона Гагнидзе в аренду «Уралу»

    «Урал» арендовал у «Динамо» 18-летнего полузащитника Луку Гагнидзе. Грузин будет выступать в Екатеринбурге под 34-м номером.

    «Отметим, что Лука уже находится в Екатеринбурге. Желаем молодому футболисты уверенной игры и скорейшего дебюта в РПЛ!» – сообщил «Урал».

    • Грузинского полузащитника «Динамо» купило несколько назад у тбилисского «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
    • Контракт Гагнидзе с москвичами рассчитан до 2026 года.
    • В составе «Динамо» Тб хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11704

      paracetamol 5 часов назад

      Наверно совсем г-ном оказался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12574

      Skull_Boy 5 часов назад

      ххахахаха, а сколько песен было, что топ игрок и нормального игрока сразу же в аренду не сливают

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87553
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru