Ракитич – о Роналду: «Один из величайших игроков в истории. Летом 2019-го он звал меня в «Ювентус»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о несостоявшемся переходе из «Барселоны» в «Ювентус» в 2019 году.

«Летом 2019 года Роналду позвонил мне и предложил перейти в «Ювентус». Он сказал, что клуб тоже хочет меня вдеть, он трансфер не состоялся. «Барселона» просила за меня 50 миллионов евро – это было слишком много.

Роналду – один из величайших игроков в истории. Ты по-настоящему наслаждаешься, когда наблюдаешь за его игрой в «Ювентусе», – сказал Ракитич.