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    Ракитич – о Роналду: «Один из величайших игроков в истории. Летом 2019-го он звал меня в «Ювентус»

    Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о несостоявшемся переходе из «Барселоны» в «Ювентус» в 2019 году.

    «Летом 2019 года Роналду позвонил мне и предложил перейти в «Ювентус». Он сказал, что клуб тоже хочет меня вдеть, он трансфер не состоялся. «Барселона» просила за меня 50 миллионов евро – это было слишком много.

    Роналду – один из величайших игроков в истории. Ты по-настоящему наслаждаешься, когда наблюдаешь за его игрой в «Ювентусе», – сказал Ракитич.

    • 36-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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    Источник: Football Italia

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