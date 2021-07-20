Давиташвили стал игроком тульского «Арсенала»

«Арсенал» объявил о переходе бывшего полузащитника «Рубина» Зурико Давиташвили.
Тульский клуб подписал 20-летнего футболиста в качестве свободного агента.
Условия контракта между сторонами не разглашаются.
- На прошлой неделе грузин расторг контракт с «Рубином».
- Давиташвили выступал за казанцев с лета 2019 года.
- В его активе 2 забитых гола в 28 матчах.
- Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роторе».
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»