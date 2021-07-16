«Рубин» расторг контракт с Давиташвили

«Рубин» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Зурико Давиташвили.
Стороны расторгли по обоюдному согласию контракт, рассчитанный до июня 2023 года.
«Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации казанцев.
- Давиташвили выступал за «Рубин» с лета 2019 года.
- В его активе 2 забитых гола в 28 матчах.
- Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роторе».
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: Официальный твиттер «Рубина»