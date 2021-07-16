«Рубин» расторг контракт с Давиташвили

«Рубин» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Зурико Давиташвили.

Стороны расторгли по обоюдному согласию контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

«Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации казанцев.