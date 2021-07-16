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    «Рубин» расторг контракт с Давиташвили

    «Рубин» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Зурико Давиташвили.

    Стороны расторгли по обоюдному согласию контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

    «Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации казанцев.

    • Давиташвили выступал за «Рубин» с лета 2019 года.
    • В его активе 2 забитых гола в 28 матчах.
    • Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Роторе».
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    16.07.2021 14:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6436

      Рубинище 17 июля, 09:41

      Молод и сыроват он пока ещё. Через 2-3 года если удачно попадёт к тренеру, который его поднатянет, будет вполне хорошим футболистом. Если не перебор легионеров наверно бы оставили. А так хорошо поступили отпустили парня не стали в Рубин2 сплавлять или Нефтехимик.

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      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 22:06

      Довольно неплохо проявил себя в Рубине да и в Роторе был одним из лидеров. Игрок интересный и техничный.

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      Рейтинг: +49199

      portero 16 июля, 18:29

      Ротор подберет, там мафия всех грузин собирает , наверное хорошо откатывают...

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