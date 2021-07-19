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  • Витория: «Бенфика» – сложнейший соперник из возможных. Будем биться все 180 минут»

Витория: «Бенфика» – сложнейший соперник из возможных. Будем биться все 180 минут»

19 июля 2021, 15:20
6

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб встретится с «Бенфикой».

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьeвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных.

У нас есть цель, и мы будем биться за неe все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», – сказал Витория.

  • Витория – бывший тренер «Бенфики».
  • Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
  • Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Спартак Бенфика Витория Руй
Комментарии (6)
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Axe111
1626702868
Легчайшая для Бенфики
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житель СПб
1626718491
Действительно, сложнейший вариант. Но тут есть возможность проявить творческие возможности именно тренеру - он то Бенфику знает идеально! И в любом случае будет интересное противостояние (про возможный слив от Спартака думать не хочется). Так что - удачи! А мы посмотрим и поболеем за Спартак!
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житель СПб
1626718601
Кстати, в любом случае результат нормальный: групповой этап ЛЕ тоже неплохо!
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житель СПб
1626719315
Только они что-то напутали: какой раунд плей-офф ЛЧ?! В групповой этап ЛЧ, вероятно.
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