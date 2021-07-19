Витория: «Бенфика» – сложнейший соперник из возможных. Будем биться все 180 минут»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб встретится с «Бенфикой».

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьeвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных.

У нас есть цель, и мы будем биться за неe все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», – сказал Витория.

Витория – бывший тренер «Бенфики».

Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.

Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.

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