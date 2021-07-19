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    Витория: «Бенфика» – сложнейший соперник из возможных. Будем биться все 180 минут»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб встретится с «Бенфикой».

    «Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьeвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных.

    У нас есть цель, и мы будем биться за неe все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», – сказал Витория.

    • Витория – бывший тренер «Бенфики».
    • Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
    • Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2021 15:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8225

      житель СПб 19 июля, 21:28

      Только они что-то напутали: какой раунд плей-офф ЛЧ?! В групповой этап ЛЧ, вероятно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1271

      22 raza chemp > житель СПб 20 июля, 08:02

      Да все верно, этот этап дает победителю возможность играть в раунде плейофф, только после раунда плейофф идет группа(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8225

      житель СПб 19 июля, 21:16

      Кстати, в любом случае результат нормальный: групповой этап ЛЕ тоже неплохо!

      0
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      Рейтинг: +8225

      житель СПб 19 июля, 21:14

      Действительно, сложнейший вариант. Но тут есть возможность проявить творческие возможности именно тренеру - он то Бенфику знает идеально! И в любом случае будет интересное противостояние (про возможный слив от Спартака думать не хочется). Так что - удачи! А мы посмотрим и поболеем за Спартак!

      0
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      Рейтинг: +3161

      Axe111 19 июля, 16:54

      Легчайшая для Бенфики

      2
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      Рейтинг: +9830

      Литейный4 19 июля, 15:43

      Взгруснулось ему. Знает, что Руй он пройдёт Орлов. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +148

      Guinnesss > Литейный4 19 июля, 16:09

      Руй Орлов)))

      0
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      Рейтинг: -326

      Аден > Литейный4 19 июля, 17:22

      да, серьёзная команда, всяко могет быть, эти орлы частенько бЗенитец нагибали. гы-гы

      1
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      ...
      Рейтинг: +9830

      Литейный4 > Аден 19 июля, 18:53

      Лол, у Зенита против Орлов 4 победы и 4 проигрыша. Посмотрим как свиньи будут дупло закрывать от разрыва. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: -326

      Аден > Литейный4 19 июля, 19:47

      питейный, Лол, это видимо папу твоего так зовут. А так то, все одно Зинку частенько нагибали и проходили дальше, так что бомжацкая прямая кишка разорвана прилично, бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +8225

      житель СПб > Аден 19 июля, 21:24

      Да и Зенит их тоже обыгрывал немало!

      1
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      Рейтинг: -326

      Аден > житель СПб 19 июля, 21:30

      зри в корень.

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