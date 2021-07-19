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  • Федун – о «Бенфике»: «Один из самых сильных клубов в Европе. Витория готов к такому вызову»

Федун – о «Бенфике»: «Один из самых сильных клубов в Европе. Витория готов к такому вызову»

19 июля 2021, 14:37
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет с «Бенфикой».

«Нам достался серьeзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров.

Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – сказал Федун.

  • Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
  • Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.
  • «Бенфика» – бывший клуб главного тренера «Спартака» Витории.

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Спартак Бенфика Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1626697576
- без усиления, с Рассказовым на фланге и с Зобниным/ Умяровым в центре, результат очень даже предсказуем. А ты в силу своего футбольного слабоумия, на фоне прошедших товарняков, опять решил нассать болелам в уши и забить на трансферы))
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portero
1626701619
Вангую: по одной игре выиграют, но кто пройдет дальше???
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general.lizyukov
1626701757
Да что скромничать - просто сильнейший, ага. С.ка, как самим не стыдно.
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Дедуктор
1626702661
Не знаю - каким замполитом был Федрищенко. насколько грамотным. Но в футболе он чересчур категоричен. С какого перепугу Руй готов к такому вызову? У нас даже Семак к таким вызовам неготов. А Рую бы попроходить потренироваться всяких выходцев с расплодившихся чуркестанов. После чего попрактиковаться на аеках с брагами. Вот, тогда (если получаться будет) можно и на Бенфику "замахнуться". С невысокими, впрочем, шансами на успех даже в этом случае. Великая команда. Брэнд!
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Валерий2705
1626716825
Руй готов к вызову! А свиноклуп и его болельщики готовы к вылету из Еврокубка на стадии отбора - номер 350))) зато потом отлично троллятся соперники, на групповом этапе)
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житель СПб
1626718555
Хорошие слова. Посмотрим... И удачи!
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bomilazdeshnii
1627709126
Может повезти. Футбол-это дело такое. Многие из наших обыгрвыали грандов и что?
Ответить
Марк Аврелий!
1627933634
Витория то может и готов, а Спартак готов?
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