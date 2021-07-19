Федун – о «Бенфике»: «Один из самых сильных клубов в Европе. Витория готов к такому вызову»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет с «Бенфикой».

«Нам достался серьeзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров.

Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – сказал Федун.