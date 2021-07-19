Федун – о «Бенфике»: «Один из самых сильных клубов в Европе. Витория готов к такому вызову»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет с «Бенфикой».
«Нам достался серьeзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров.
Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – сказал Федун.
- Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
- Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.
- «Бенфика» – бывший клуб главного тренера «Спартака» Витории.
Источник: «Р-Спорт»