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    Федун – о «Бенфике»: «Один из самых сильных клубов в Европе. Витория готов к такому вызову»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский клуб сыграет с «Бенфикой».

    «Нам достался серьeзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров.

    Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – сказал Федун.

    • Первый матч пройдет 3 или 4 августа в Москве. Ответная игра в Лиссабоне состоится 10 августа.
    • Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.
    • «Бенфика» – бывший клуб главного тренера «Спартака» Витории.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 1 минуту назад

      Да что скромничать - просто сильнейший, ага.
      С.ка, как самим не стыдно.

      0
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      Рейтинг: +49216

      portero 3 минуты назад

      Вангую: по одной игре выиграют, но кто пройдет дальше???

      0
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      Рейтинг: +24066

      Боцман59rus 1 час назад

      - без усиления, с Рассказовым на фланге и с Зобниным/ Умяровым в центре, результат очень даже предсказуем. А ты в силу своего футбольного слабоумия, на фоне прошедших товарняков, опять решил нассать болелам в уши и забить на трансферы))

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