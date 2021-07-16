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«Краснодар» презентовал новую форму

16 июля 2021, 13:45
3

«Краснодар» показал форму, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.

Цвет домашнего комплекта – тeмно-зелeный, гостевого – ярко-бирюзовый.

«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки.

В академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлeн выездной комплект.

Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодара». Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд», – говорится в описании.

  • Технический спонсор «Краснодара» – компания Puma.
  • Форма изготовлена из переработанного полиэстера.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (3)
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вальтер79
1626433880
пума есть пума всегда классные вещи делает
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владимир миронов
1626444836
К новой форме еще и игру, которую мы все так ждем.
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portero
1626468543
быть в форме ... прежде всего физической отлично, ну и результат нужен, обещания и ожидания утомили....
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