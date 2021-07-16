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    «Краснодар» презентовал новую форму

    «Краснодар» показал форму, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.

    Цвет домашнего комплекта – тeмно-зелeный, гостевого – ярко-бирюзовый.

    «Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки.

    В академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлeн выездной комплект.

    Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодара». Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд», – говорится в описании.

    • Технический спонсор «Краснодара» – компания Puma.
    • Форма изготовлена из переработанного полиэстера.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    16.07.2021 13:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +49199

      portero 16 июля, 23:49

      быть в форме ... прежде всего физической отлично, ну и результат нужен, обещания и ожидания утомили....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6274

      владимир миронов 16 июля, 17:13

      К новой форме еще и игру, которую мы все так ждем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1526

      Радио1000шумеров 16 июля, 16:04

      В Италию с такой расцветкой не пустят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      вальтер79 16 июля, 14:11

      пума есть пума всегда классные вещи делает

      3
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