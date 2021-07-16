«Краснодар» презентовал новую форму

«Краснодар» показал форму, в которой команда будет играть в сезоне-2021/22.
Цвет домашнего комплекта – тeмно-зелeный, гостевого – ярко-бирюзовый.
«Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки.
В академии «Краснодара» воспитываются яркие футбольные таланты. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в России: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Именно этой идеей вдохновлeн выездной комплект.
Дизайн составляют ярко-бирюзовые цвета, представленные в академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодара». Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд», – говорится в описании.
- Технический спонсор «Краснодара» – компания Puma.
- Форма изготовлена из переработанного полиэстера.