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    Божович: «Не видел поводов для увольнения Черчесова из сборной России»

    Черногорский тренер Миодраг Божович высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной России.

    «Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.

    Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением», – сказал Божович.

    • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым неделю назад.
    • Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

    Источник: Sport24

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    15.07.2021 19:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 июля 2021, 09:28

      Ну и тебя из КС поперли ни за что, естественно!

      1
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      Рейтинг: +10

      sevosteya 16 июля 2021, 03:07

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 21:17

      Божович: «Не видел поводов для увольнения Черчесова из сборной России». Божович, потому ты и не выиграл российский чемпионат, что так плохо видишь....

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 июля 2021, 21:13

      Как этот , Божович долгие годы в нашем РПЛ был ?! Абсолютная бездарность ! И великолепный у него агент !

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > САДЫЧОК 15 июля 2021, 21:18

      Он Кубок российский брал. Неплохой тренер, но никак не чемпионский.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2021, 21:02

      Божович, возьми Черчесова в Черногорию, бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 15 июля 2021, 20:44

      Нормальный "тренерский профсоюз".

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2021, 20:35

      Кто и когда его любил и поднимал до небес? Ну только если чиновники из РФС, которые его назначали, так они за свою шкуру боялись, когда увидели болтуна в действии. Понимали, что им по шапке достанется, вот и хвалили и награждали. Перепонтили, Черчес уже себя не сменяемым, государевым человеком возомнил от этого.

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 15 июля 2021, 20:27

      Не видел? Значит ты - слепой!

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