Божович: «Не видел поводов для увольнения Черчесова из сборной России»

Ну и тебя из КС поперли ни за что, естественно!
Черногорский тренер Миодраг Божович высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной России.
«Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.
Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением», – сказал Божович.
- Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым неделю назад.
- Он возглавлял сборную с августа 2016 года.