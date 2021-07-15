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  • Божович: «Не видел поводов для увольнения Черчесова из сборной России»

Божович: «Не видел поводов для увольнения Черчесова из сборной России»

15 июля 2021, 19:58
7

Черногорский тренер Миодраг Божович высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной России.

«Не видел поводов для увольнения Черчесова, на него было очень большое давление. Это неправильное решение, я бы оставил его во главе команды. Черчесов мог бы быть полезен сборной, проблема не конкретно в нем.

Помните, с каким восхищением говорили о Черчесове, как его любили и поднимали до небес, а после одного неудачного выступления стали поливать грязью. Очень трудно работать в сборной под таким давлением», – сказал Божович.

  • Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • РФС объявил о прекращении сотрудничества с Черчесовым неделю назад.
  • Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Божович Миодраг
Комментарии (7)
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Enter2006
1626370039
Не видел? Значит ты - слепой!
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maygli
1626370525
Кто и когда его любил и поднимал до небес? Ну только если чиновники из РФС, которые его назначали, так они за свою шкуру боялись, когда увидели болтуна в действии. Понимали, что им по шапке достанется, вот и хвалили и награждали. Перепонтили, Черчес уже себя не сменяемым, государевым человеком возомнил от этого.
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derrik2000
1626371082
Нормальный "тренерский профсоюз".
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vladimir-7
1626372124
Божович, возьми Черчесова в Черногорию, бесплатно.
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САДЫЧОК
1626372793
Как этот , Божович долгие годы в нашем РПЛ был ?! Абсолютная бездарность ! И великолепный у него агент !
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sevosteya
1626394040
Cеkс 3нaкомcтвa и не только. Обнаженные красотки ищут сekса и любви, не упусти свой шанс ----- https://murl.li?s=uuo
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paracetamol
1626416917
Ну и тебя из КС поперли ни за что, естественно!
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