«Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими

Клуб ПФЛ «Знамя Труда» подписал контракт с Александром Ильиным. Это его первый профессиональный клуб после отбытия тюремного срока.
Осенью 2015 года, будучи пьяным, Ильин спровоцировал ДТП в Ленинградской области, жертвами которого стали два человека. Суд приговорил футболиста к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения.
- В Орехово-Зуево Ильин будет выступать под 10-м номером.
- На счету 28-летнего Ильина 1 матч в РПЛ за «Динамо».
- Будучи в молодежке «Спартака», Ильин в 2010 году стал победителем молодежного первенства РПЛ.
Источник: сообщество «Знамени Труда» в VK