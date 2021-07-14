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  • «Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими

«Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими

14 июля 2021, 19:42
6

Клуб ПФЛ «Знамя Труда» подписал контракт с Александром Ильиным. Это его первый профессиональный клуб после отбытия тюремного срока.

Осенью 2015 года, будучи пьяным, Ильин спровоцировал ДТП в Ленинградской области, жертвами которого стали два человека. Суд приговорил футболиста к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения.

  • В Орехово-Зуево Ильин будет выступать под 10-м номером.
  • На счету 28-летнего Ильина 1 матч в РПЛ за «Динамо».
  • Будучи в молодежке «Спартака», Ильин в 2010 году стал победителем молодежного первенства РПЛ.

Источник: сообщество «Знамени Труда» в VK
Россия. ПФЛ. Группа 2 Знамя Труда Ильин Александр
Комментарии (6)
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Ser_SeveN
1626284505
Фон хорошо подобрали.
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Боцман59rus
1626289863
Ничего себе спровоцировал!!! ....в лоб субару ушатал на встречной полосе, двух парней, меньше 30ти лет от роду, на тот свет отправил, у одного из них пятеро детей и всего пятак отсидел....
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vmonomah17
1626290873
Позор клубу!!!
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житель СПб
1626291084
Должна быть какая-то мораль, этика... Убийца - не должен быть участником публичного шоу - именно таковым давно и является футбол.
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