«Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими

Клуб ПФЛ «Знамя Труда» подписал контракт с Александром Ильиным. Это его первый профессиональный клуб после отбытия тюремного срока.

Осенью 2015 года, будучи пьяным, Ильин спровоцировал ДТП в Ленинградской области, жертвами которого стали два человека. Суд приговорил футболиста к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения.