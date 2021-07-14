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    «Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими

    Клуб ПФЛ «Знамя Труда» подписал контракт с Александром Ильиным. Это его первый профессиональный клуб после отбытия тюремного срока.

    Осенью 2015 года, будучи пьяным, Ильин спровоцировал ДТП в Ленинградской области, жертвами которого стали два человека. Суд приговорил футболиста к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения.

    • В Орехово-Зуево Ильин будет выступать под 10-м номером.
    • На счету 28-летнего Ильина 1 матч в РПЛ за «Динамо».
    • Будучи в молодежке «Спартака», Ильин в 2010 году стал победителем молодежного первенства РПЛ.

    Источник: сообщество «Знамени Труда» в VK

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    14.07.2021 19:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 14 июля 2021, 22:31

      Должна быть какая-то мораль, этика... Убийца - не должен быть участником публичного шоу - именно таковым давно и является футбол.

      1
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      Рейтинг: +1668

      vmonomah17 14 июля 2021, 22:27

      Позор клубу!!!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июля 2021, 22:11

      Ничего себе спровоцировал!!! ....в лоб субару ушатал на встречной полосе, двух парней, меньше 30ти лет от роду, на тот свет отправил, у одного из них пятеро детей и всего пятак отсидел....

      4
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Боцман59rus 14 июля 2021, 22:13

      а на то и расчет, что многие таких жутких подробностей и не знают((((

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      Рейтинг: +32

      Ser_SeveN 14 июля 2021, 20:41

      Фон хорошо подобрали.

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > Ser_SeveN 14 июля 2021, 22:13

      тонко...

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