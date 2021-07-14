«Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

Только в Зените игроки сборной Бразилии. Глядишь, и олимпийским чемпионом станет!
«Зенит» решил отпустить вингера Малкома на Олимпиаду в Токио. 24-летний бразилец отправится в сборную после матча за Суперкубок России с «Локомотивом».
«Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок.
Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», – сообщили в пресс-службе клуба.
- Изначально «Зенит» не разрешил Малкому участвовать в Олимпиаде.
- «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в субботу, 17 июля.
- Бразильцы на Олимпиаде сыграют в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.