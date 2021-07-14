«Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

«Зенит» решил отпустить вингера Малкома на Олимпиаду в Токио. 24-летний бразилец отправится в сборную после матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

«Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок.

Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», – сообщили в пресс-службе клуба.