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    «Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

    «Зенит» решил отпустить вингера Малкома на Олимпиаду в Токио. 24-летний бразилец отправится в сборную после матча за Суперкубок России с «Локомотивом».

    «Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок.

    Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • Изначально «Зенит» не разрешил Малкому участвовать в Олимпиаде.
    • «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в субботу, 17 июля.
    • Бразильцы на Олимпиаде сыграют в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

    Источник: «Р-Спорт»

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    14.07.2021 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 20:02

      Только в Зените игроки сборной Бразилии. Глядишь, и олимпийским чемпионом станет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 18:32

      Хрусталь может разбиться, точно к началу чемпа на больничке опять будет...

      2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > portero 14 июля 2021, 19:03

      так и будет опять не сыграет в ЛЧ хотя там вообще Зениту делать нечего

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