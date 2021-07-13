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  • Макаров: «Если будет шанс попасть в хороший чемпионат – вцеплюсь в него зубами»

Макаров: «Если будет шанс попасть в хороший чемпионат – вцеплюсь в него зубами»

13 июля 2021, 14:57
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о своем стремлении поиграть в Европе.

– Есть мечта уехать в Европу – как и у каждого, мне кажется. Если будет шанс попасть в хороший чемпионат – вцеплюсь в него зубами.

Все-таки европейский футбол отличается от нашего. Во-первых, там играют быстрее. Во-вторых, ну наш чемпионат и европейские – небо и земля: какая техника у них, какое мышление.

Посмотрите на Миранчука – каким он был здесь и какой стал. Этот гол Финляндии с шага: быстро принял решение. Так же и в «Аталанте»: принимает и сразу бьет, на все уходит меньше времени.

Когда видишь, как Леша прибавил в скорости мышления и технике, проникаешься и тоже хочешь там играть. Этот пример вдохновляет. А как иначе: уехал и забивает, даже когда ему дают 10-15 минут.

– Ты можешь как-то повысить быстроту мышления сейчас?

– Думаю, да. Все карты раскрывать уж не буду сразу, увидите. Я правда хочу расти над собой. Тем более, сейчас будет большой шанс проявить себя в Лиге конференций – надеюсь попасть там в группу.

«Рубин» давно не играл в Европе, я вообще никогда – а тут много хороших команд, интересно. Ну и как раз проверим, как наши навыки работают в сравнении с Европой.

– Чего именно ты сейчас хочешь от карьеры?

– Уже сказал про Лигу конференций – это правда большая возможность заявить о себе и клубу, и каждому футболисту. Дальше – в ближайшие два-три года – уехать в Европу, если будет такой шанс. Играть в сильном европейском чемпионате и в сборной России.

А самому – расширять возможности. Например, тренировать правую ногу (не забывая о левой: будешь тренировать одно – второе забудется). Просто потренировался, приехал домой и лежишь телек смотришь – так не работает. Постоянно надо работать над собой. Вот даже игра прошла – а я на следующий день иду и тренируюсь.

У кого-то цель просто попасть в сборную и успокоиться. Или пропадает мотивация после одного ударного сезона. Очень этого не хочу. У меня цель забраться как можно выше. В перспективе – в Европе.

Макаров – о своем неучастии в Евро: «Может, Черчесов побоялся. Я не расстраиваюсь»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Макаров Денис
Комментарии (1)
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paracetamol
1626179641
Да куда тебе? В сборной даже Салям тебя ни разу на поле не выпустил!
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