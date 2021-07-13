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    Макаров: «Если будет шанс попасть в хороший чемпионат – вцеплюсь в него зубами»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о своем стремлении поиграть в Европе.

    – Есть мечта уехать в Европу – как и у каждого, мне кажется. Если будет шанс попасть в хороший чемпионат – вцеплюсь в него зубами.

    Все-таки европейский футбол отличается от нашего. Во-первых, там играют быстрее. Во-вторых, ну наш чемпионат и европейские – небо и земля: какая техника у них, какое мышление.

    Посмотрите на Миранчука – каким он был здесь и какой стал. Этот гол Финляндии с шага: быстро принял решение. Так же и в «Аталанте»: принимает и сразу бьет, на все уходит меньше времени.

    Когда видишь, как Леша прибавил в скорости мышления и технике, проникаешься и тоже хочешь там играть. Этот пример вдохновляет. А как иначе: уехал и забивает, даже когда ему дают 10-15 минут.

    – Ты можешь как-то повысить быстроту мышления сейчас?

    – Думаю, да. Все карты раскрывать уж не буду сразу, увидите. Я правда хочу расти над собой. Тем более, сейчас будет большой шанс проявить себя в Лиге конференций – надеюсь попасть там в группу.

    «Рубин» давно не играл в Европе, я вообще никогда – а тут много хороших команд, интересно. Ну и как раз проверим, как наши навыки работают в сравнении с Европой.

    – Чего именно ты сейчас хочешь от карьеры?

    – Уже сказал про Лигу конференций – это правда большая возможность заявить о себе и клубу, и каждому футболисту. Дальше – в ближайшие два-три года – уехать в Европу, если будет такой шанс. Играть в сильном европейском чемпионате и в сборной России.

    А самому – расширять возможности. Например, тренировать правую ногу (не забывая о левой: будешь тренировать одно – второе забудется). Просто потренировался, приехал домой и лежишь телек смотришь – так не работает. Постоянно надо работать над собой. Вот даже игра прошла – а я на следующий день иду и тренируюсь.

    У кого-то цель просто попасть в сборную и успокоиться. Или пропадает мотивация после одного ударного сезона. Очень этого не хочу. У меня цель забраться как можно выше. В перспективе – в Европе.

    Макаров – о своем неучастии в Евро: «Может, Черчесов побоялся. Я не расстраиваюсь»

    Источник: Sport24

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    13.07.2021 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:34

      Да куда тебе? В сборной даже Салям тебя ни разу на поле не выпустил!

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