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    Макаров – о своем неучастии в Евро: «Может, Черчесов побоялся. Я не расстраиваюсь»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров порассуждал о том, почему тренерский штаб сборной России не дал ему ни одного шанса сыграть на Евро-2020.

    – Ты когда-то играл под нападающим или вторым форвардом?

    – Я крайний хав с детства. Эта позиция мне хорошо знакома. Бывало, Викторович пару раз выпускал в центре нападения, когда замен не было, но это непривычно.

    – Это главная причина того, что ты не сыграл? Чистых флангов в атаке сборной, кроме Фернандеса, нет.

    – Не думаю, что не вписывался в схему. В принципе, было три атакующих игрока, как и в «Рубине». Все близко к центру и в любой момент могут отскочить широко – мне это удобно. Видимо, что-то пошло не по плану.

    Я не расстраиваюсь ни в коем случае, нет обид. Наоборот, мне важен этот опыт. Я получил опыт для размышлений: что надо улучшать. У меня были отличные конкуренты, Головин и Миранчук. Они выступают в Европе, и конкуренцию с ними выдерживать тяжело.

    – Ты бы не дал того же объема, как они?

    – Думаю, дал бы. Видимо, тренер видел, что они дали бы больше. Мы мало работали вместе, Черчесов не видел меня в игре за сборную, только в «Рубине». Может, побоялся и не доверился. Это нормально, в футболе бывает, надо относиться с пониманием.

    – А тебе Черчесов говорил, почему не ставит?

    – Таких разговоров не было. Не критиковал в том духе, что вот это у тебя плохо. Просто подбадривал: «Продолжай так же работать». Подсказывал вместе с помощниками, что и как делать. Я ощущал поддержку, никогда не был один.

    Возможно, будь я около сборной год-полтора, имел бы больше шансов. А так еще не получал игрового времени, к Евро наигрывались основные игроки. Понимаю тренера: выпустить вдруг неопытного игрока на важном турнире сложно.

    Ничего, буду стремиться попасть на чемпионат мира – думаю, есть все шансы. Главное не сбавлять требований к себе и прогрессировать дальше.

    Посмотрим, кого назначат тренером, какую выстроит схему, каким будет подход. Если сделают правильный выбор, проблем в группе не должно быть.

    Источник: Sport24

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    13.07.2021 13:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 13 июля 2021, 17:33

      Ты себя плохо показал на юношеском, понял , не знаю что с тобой случилось , но сомнения были у всех

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2021, 15:53

      Может, Черчесов побоялся...
      - дал бы ему в рожу, тогда может...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 13:57

      он тебя даже в товарняках не ставил так что говорить тогда вообще

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