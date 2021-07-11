Вендел: «Бразилия – фаворит в игре с Аргентиной. В финале Евро-2020 Англия победит по пенальти»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился ожиданиями от двух финалов континентальных чемпионатов. Оба состоится сегодня, 11 июля.

«За Кубком Америки, конечно же, слежу. Тем более, он проходит в Бразилии и я, как всегда, болею за свою сборную. Надеюсь, она выиграет в финале, считаю именно нашу команду фаворитом в решающей игре с Аргентиной. Но и Евро смотрю. Там будет не простой финал. Думаю, победитель определится в серии пенальти. И это будет Англия.

Когда играет Бразилия – смотрю прямые трансляции! Хорошие игры – стоят того. Мне с Себастьяном Дриусси во время финала лучше находиться друг от друга как можно дальше? Наоборот! Пусть будет поближе. Ведь если Бразилия выиграет, можно будет очень много тем для шуток и подколок найти», – сказал Вендел.