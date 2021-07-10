«Погнали!». «Алания» отметила старт сезона ФНЛ фото обнимающихся девушек

Пресс-служба «Алании» отметила старт первенства ФНЛ мемом. В нем рядом с мужчиной обнимаются девушки, но он на них не обращает внимание, а смотрит встречу первого тура КАМАЗ – «Алания».

Матч в Набережных Челны закончился вничью: «Алания» отыгралась в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

КАМАЗ в прошлом сезоне играл в ПФЛ.

«Алания» в прошлом сезоне ФНЛ финишировала 4-й.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев перед сезоном пообещал, что его команда будет на 1-м месте.