«Погнали!». «Алания» отметила старт сезона ФНЛ фото обнимающихся девушек

Пресс-служба «Алании» отметила старт первенства ФНЛ мемом. В нем рядом с мужчиной обнимаются девушки, но он на них не обращает внимание, а смотрит встречу первого тура КАМАЗ – «Алания».

Матч в Набережных Челны закончился вничью: «Алания» отыгралась в компенсированное ко второму тайму время (1:1).