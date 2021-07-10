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    «Погнали!». «Алания» отметила старт сезона ФНЛ фото обнимающихся девушек

    Пресс-служба «Алании» отметила старт первенства ФНЛ мемом. В нем рядом с мужчиной обнимаются девушки, но он на них не обращает внимание, а смотрит встречу первого тура КАМАЗ – «Алания».

    Матч в Набережных Челны закончился вничью: «Алания» отыгралась в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

    • КАМАЗ в прошлом сезоне играл в ПФЛ.
    • «Алания» в прошлом сезоне ФНЛ финишировала 4-й.
    • Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев перед сезоном пообещал, что его команда будет на 1-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Алании»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      PooK-BARSUK 12 минут назад

      =)))

      1
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      Рейтинг: +5228

      Fusballer 1 час назад

      Зенит отметится фото обнимающихся Дзюбы и Азмуна!

      3
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