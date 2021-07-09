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    Фернандес: «Сборная России заслуженно вылетела с Евро-2020»

    Правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы.

    – После успешного чемпионата мира от России ждали как минимум выхода из группы на Евро. Что пошло не так?

    – Мы и сами надеялись на более успешное выступление. Усердно готовились, сражались, бились, желания было полно. Но по факту сыграть хорошо не смогли и заслужили вылет с Евро.

    Даже если брать в расчет товарищеские игры против Польши и Болгарии – ни один из пяти матчей мы не сыграли на уровне. Бельгии проиграли 0:3, с финнами тоже было сложно играть – вряд ли можно говорить, что мы были там хороши. С Данией то же самое.

    – Может, давления не выдержали?

    – Давление есть всегда. На чемпионате мира оно было таким же, все его испытывали.

    Понятно, что после того турнира ожидания от сборной увеличились. Но я не считаю, что было какое-то излишнее давление, которое негативным образом сказалось на игроках.

    – В плане эмоций ты всегда очень сдержан. Тяжело понять, какие чувства ты испытываешь. Можешь вспомнить раздевалку после матча с Данией – какие у тебя были мысли?

    – Было очень грустно. В раздевалке была тишина. После таких поражений мы все время проводим в тишине. Все были разочарованы, обескуражены.

    Мы знали, что будет трудно. Но верили, что выйдем из группы. Мы не отступали и не сдавались, но, к сожалению, у нас не получилось.

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    Источник: Sport24

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