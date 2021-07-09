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Фернандес: «Сборная России заслуженно вылетела с Евро-2020»

9 июля 2021, 17:10
3

Правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы.

– После успешного чемпионата мира от России ждали как минимум выхода из группы на Евро. Что пошло не так?

– Мы и сами надеялись на более успешное выступление. Усердно готовились, сражались, бились, желания было полно. Но по факту сыграть хорошо не смогли и заслужили вылет с Евро.

Даже если брать в расчет товарищеские игры против Польши и Болгарии – ни один из пяти матчей мы не сыграли на уровне. Бельгии проиграли 0:3, с финнами тоже было сложно играть – вряд ли можно говорить, что мы были там хороши. С Данией то же самое.

– Может, давления не выдержали?

– Давление есть всегда. На чемпионате мира оно было таким же, все его испытывали.

Понятно, что после того турнира ожидания от сборной увеличились. Но я не считаю, что было какое-то излишнее давление, которое негативным образом сказалось на игроках.

– В плане эмоций ты всегда очень сдержан. Тяжело понять, какие чувства ты испытываешь. Можешь вспомнить раздевалку после матча с Данией – какие у тебя были мысли?

– Было очень грустно. В раздевалке была тишина. После таких поражений мы все время проводим в тишине. Все были разочарованы, обескуражены.

Мы знали, что будет трудно. Но верили, что выйдем из группы. Мы не отступали и не сдавались, но, к сожалению, у нас не получилось.

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Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Фернандес Марио
Комментарии (3)
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Plyash
1625847644
Браво,Марио,ты умеешь признавать ошибки.Мужчина.
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Рубинище
1625850762
Очень приятный, скромный человек.
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Снег
1625916673
Единственный трудяга в сборной от свистка до свистка с хорошим КПД.
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