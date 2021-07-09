Фернандес: «Давать интервью на русском языке практически нереально. Искренне прошу прощения за это»

Правый защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес оценил свой уровень владения русским языком.

– Многие интересуются: почему ты практически никогда не говоришь на русском?

– Честно вам говорю: для того, чтобы выучить русский язык, мне бы пришлось закончить с футболом. Тогда я бы пошел в школу, каждый день ходил на занятия и занимался только русским языком.

Настолько это сложный язык! Я, конечно, уже многое начал понимать, но чтобы давать интервью на русском языке... нет, это практически нереально. Искренне прошу прощение за это. Не судите меня строго.

– А жена планирует выучить русский?

– Она уже знает больше, чем я. Чтобы пройти первый этап получения гражданства, она должна была отвечать на русском.

В итоге Марьяна выучила пять диалогов и использовала их. Она села за компьютер и отвечала в онлайн-режиме – все по-русски!

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

В июле 2016-го он получил российское гражданство.

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