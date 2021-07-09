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    Фернандес: «Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом»

    Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.

    – Видишь ли ты себя в дальнейшем в сборной?

    – Я часто разговариваю с семьей, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35-37 лет как Жирков.

    Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом.

    Перед продлением контракта я общался на эту тему с Романом Юрьевичем [Бабаевым].

    – Потому что не хочешь опускаться ниже определенной планки?

    – И это тоже. Я понимаю, что играю на сверхвысоком уровне и, чтобы соответствовать этим критериям, моя физподготовка должна быть запредельной.

    Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу.

    • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
    • В прошлом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 27 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3210

      Snek 47 минут назад

      Хорошо, что он понимает, что "лучше сгореть в огне, чем угаснуть" Куртка Бейна.

      0
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      Рейтинг: +830

      партизан84 1 час назад

      хороший троллинг жиркова, заодно и скрытый стаса

      0
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      Рейтинг: +20842

      bset 1 час назад

      И сразу вместо Березуцкого главным

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