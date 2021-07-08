Киевское «Динамо» может арендовать Шкурина у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин заинтересовал киевское «Динамо».
Украинский клуб готов взять в аренду 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, переговоры о переходе белорусского форварда находятся на завершающей стадии.
- В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Источник: Твиттер Игоря Бурбаса
Журналист украинских телеканалов "Футбол 1/2/3". Аудитория в твиттере - 2,5 тысячи подписичков, в инстаграме - 11 тысяч.