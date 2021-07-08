Киевское «Динамо» может арендовать Шкурина у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин заинтересовал киевское «Динамо».

Украинский клуб готов взять в аренду 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переговоры о переходе белорусского форварда находятся на завершающей стадии.