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    Киевское «Динамо» может арендовать Шкурина у ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Илья Шкурин заинтересовал киевское «Динамо».

    Украинский клуб готов взять в аренду 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

    По информации журналиста Игоря Бурбаса, переговоры о переходе белорусского форварда находятся на завершающей стадии.

    • В прошлом сезоне Шкурин провел за ЦСКА 14 матчей и забил 3 гола.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: Твиттер Игоря Бурбаса

    Журналист украинских телеканалов "Футбол 1/2/3". Аудитория в твиттере - 2,5 тысячи подписичков, в инстаграме - 11 тысяч.

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    08.07.2021 22:23
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