Ари: «Не получилось договориться с «Химками». Думаю, я уеду в Бразилию»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал, что покинет Россию.

– Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с «Химками». Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило.

– В России у вас больше предложений не было?

– С конкретным предложением были только «Химки».

– В Бразилии вы подпишете контракт с родной «Форталезой»?

– Да, скорее всего. Но пока еще нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Мы ведем переговоры.

– До какого времени планируете определиться?

– Честно, я сейчас в Москве и буду здесь еще неделю. Нужно решить вопросы по переезду, продать какие-то вещи. Я буду спокойно к этому относиться.

– Вам уже 35 лет. Задумывались о завершении карьеры?

– Я хочу еще минимум три года поиграть. Понимаю, сборы и тренировки – это очень важно. Но для меня также важно сделать все спокойно. Я буду много тренироваться, потом начну играть. Поэтому сейчас не тороплюсь и понимаю, что найду команду.