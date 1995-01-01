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    Ари: «Не получилось договориться с «Химками». Думаю, я уеду в Бразилию»

    Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал, что покинет Россию.

    – Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с «Химками». Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило.

    – В России у вас больше предложений не было?

    – С конкретным предложением были только «Химки».

    – В Бразилии вы подпишете контракт с родной «Форталезой»?

    – Да, скорее всего. Но пока еще нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Мы ведем переговоры.

    – До какого времени планируете определиться?

    – Честно, я сейчас в Москве и буду здесь еще неделю. Нужно решить вопросы по переезду, продать какие-то вещи. Я буду спокойно к этому относиться.

    – Вам уже 35 лет. Задумывались о завершении карьеры?

    – Я хочу еще минимум три года поиграть. Понимаю, сборы и тренировки – это очень важно. Но для меня также важно сделать все спокойно. Я буду много тренироваться, потом начну играть. Поэтому сейчас не тороплюсь и понимаю, что найду команду.

    • Ари – свободный агент.
    • Он выступал за «Краснодар» с 2013 года.
    • В минувшем сезоне в активе форварда 2 гола в 13 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +897

      fhnv 29 минут назад

      Держи карман шире! Ага...Форталеза прям твоя тебе больше прям заплатит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Forvard47 41 минуту назад

      опа первый русский в бразилии
      _))))))ахахахха

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4256

      Из Твери Леха 55 минут назад

      Может в сборную нашу играющим тренером?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87100

      zigbert 1 час назад

      В Бразилию с российским паспортом.

      3
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      Рейтинг: +720

      Taps 1 час назад

      Давай, до свидания ...
      Гражданство на турецкое поменяй.

      3
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      Рейтинг: +2141

      FRZZ 2 часа назад

      Нижнему Новгороду пригодился бы.

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