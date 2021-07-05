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  • Ари: «Не получилось договориться с «Химками». Думаю, я уеду в Бразилию»

Ари: «Не получилось договориться с «Химками». Думаю, я уеду в Бразилию»

5 июля 2021, 15:17
5

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал, что покинет Россию.

– Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с «Химками». Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило.

– В России у вас больше предложений не было?

– С конкретным предложением были только «Химки».

– В Бразилии вы подпишете контракт с родной «Форталезой»?

– Да, скорее всего. Но пока еще нет конкретики по зарплате и срокам контракта. Мы ведем переговоры.

– До какого времени планируете определиться?

– Честно, я сейчас в Москве и буду здесь еще неделю. Нужно решить вопросы по переезду, продать какие-то вещи. Я буду спокойно к этому относиться.

– Вам уже 35 лет. Задумывались о завершении карьеры?

– Я хочу еще минимум три года поиграть. Понимаю, сборы и тренировки – это очень важно. Но для меня также важно сделать все спокойно. Я буду много тренироваться, потом начну играть. Поэтому сейчас не тороплюсь и понимаю, что найду команду.

  • Ари – свободный агент.
  • Он выступал за «Краснодар» с 2013 года.
  • В минувшем сезоне в активе форварда 2 гола в 13 матчах.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Ари
Комментарии (5)
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Taps
1625489313
Давай, до свидания ... Гражданство на турецкое поменяй.
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zigbert
1625491251
В Бразилию с российским паспортом.
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Из Твери Леха
1625492247
Может в сборную нашу играющим тренером?
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fhnv
1625493779
Держи карман шире! Ага...Форталеза прям твоя тебе больше прям заплатит
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