Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранец.

    – Самая горячая тема последних дней в России – выступление сборной на Евро. Как вам результат и игра команды?

    – Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы.

    Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало.

    – Должен ли, на ваш взгляд, после такого результата уходить в отставку главный тренер команды?

    – На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

    – Кто, в таком случае, должен возглавить команду?

    – Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас – Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

    – Ни Карпин, ни Семак...

    – Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу.

    Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12463

      Cules2013 18 минут назад

      Интересная идея, но много ли реальных кандидатур под неё можно набрать? Чтобы молодой, талантливый и амбициозный иностранец поехал тренировать сборную России, да ещё и так, чтобы зарплата была адекватная, без неустоек в 1 млрд рублей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15653

      derrik2000 > Cules2013 2 минуты назад

      Ну, ведь, только же, тедескин сказал, что он готов... если попросят...
      И ещё добавил, что он - порядочный, т. к. не принимал ЗАМАНЧИВЫХ предложений, работая в Спартаке.
      Только, вот, СЕЙЧАС, эти предложения закончились... )))

      Это Федун за тедескина такими расплывчатыми пожеланиями "топит". )))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87066
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru