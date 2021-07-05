Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранец.

– Самая горячая тема последних дней в России – выступление сборной на Евро. Как вам результат и игра команды?

– Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы.

Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало.

– Должен ли, на ваш взгляд, после такого результата уходить в отставку главный тренер команды?

– На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

– Кто, в таком случае, должен возглавить команду?

– Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас – Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

– Ни Карпин, ни Семак...

– Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу.

Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.