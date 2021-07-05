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  • Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

5 июля 2021, 13:47
30

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранец.

– Самая горячая тема последних дней в России – выступление сборной на Евро. Как вам результат и игра команды?

– Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы.

Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало.

– Должен ли, на ваш взгляд, после такого результата уходить в отставку главный тренер команды?

– На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

– Кто, в таком случае, должен возглавить команду?

– Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас – Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

– Ни Карпин, ни Семак...

– Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу.

Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Cules2013
1625483277
Интересная идея, но много ли реальных кандидатур под неё можно набрать? Чтобы молодой, талантливый и амбициозный иностранец поехал тренировать сборную России, да ещё и так, чтобы зарплата была адекватная, без неустоек в 1 млрд рублей?
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Fusballer
1625484535
Тедеско, что ли? Он и сам вроде не против)))
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Smekaev
1625485350
Федуну в свое время показали, что можно получить, если неосторожно языком болтать - непопадание в еврокубки в прошлом сезоне в результате "мочилова", и теперь он КРАЙНЕ осторожно выбирает выражения, но говорит-то по делу - мы мчимся на огромной скорости в тупик!
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R_a_i_n
1625485539
Да тут вся страна почти кричит, что нужен другой тренер.
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American-Patriot
1625485826
Тодеско!
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Из Твери Леха
1625492078
РФС давно бы уже нашла иностранца, да не хотят тратить свое время на объяснение финансовых тонкостей с откатами и взятками. С нашими проще все это делать, а так же проще с иностранцами, которые уже познали "тонкости" работы в российском футболе)
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piligrim1986
1625492898
игроки такие сборной нужны
Ответить
bomilazdeshnii
1625500426
И забыть о каких-то успехах на энное количество лет. Такова жизнь.
Ответить
BRO_football
1625500693
А что тренер? Ну возьмут в сборную России иностранца. Ну выкинет он Семёнова, Зобнина и Дзюбу. А кого брать на их место? Разве есть кто-то лучше? Молодёжь брать, которая на международном уровне ни одного матча не провела?
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zigbert
1625563301
Иностранца можно не обязательно молодого. Петкович, хорошая кандидатура.
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