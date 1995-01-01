Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Интересная идея, но много ли реальных кандидатур под неё можно набрать? Чтобы молодой, талантливый и амбициозный иностранец поехал тренировать сборную России, да ещё и так, чтобы зарплата была адекватная, без неустоек в 1 млрд рублей?
Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что сборную России должен возглавить иностранец.
– Самая горячая тема последних дней в России – выступление сборной на Евро. Как вам результат и игра команды?
– Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы.
Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало.
– Должен ли, на ваш взгляд, после такого результата уходить в отставку главный тренер команды?
– На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.
– Кто, в таком случае, должен возглавить команду?
– Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас – Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?
– Ни Карпин, ни Семак...
– Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу.
Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Станислав Черчесов тренирует сборную с августа 2016 года. РФС готовит отставку тренера.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему доверие.