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  • Семак: «Самый главный турнир – РПЛ. Выиграть Лигу чемпионов российскому клубу невероятно сложно»

Семак: «Самый главный турнир – РПЛ. Выиграть Лигу чемпионов российскому клубу невероятно сложно»

4 июля 2021, 21:18
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба.

«Самый главный турнир – чемпионат, не выиграв который практически невозможно попасть в главный европейский клубный турнир.

Выступление в Лиге чемпионов – очень серьезная доходная часть бюджета, так что попадание в групповой турнир – это первоочередная задача.

В тех условиях, в которых мы находимся, российскому клубу выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно, тем не менее надо выкладываться в каждом матче, отдавать все силы и стремиться к максимальному результату», – сказал Семак.

  • «Зенит» под руководством Семака трижды подряд выиграл РПЛ.
  • В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе в прошлом сезоне.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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portero
1625423328
если тебе не ставят задачу достойно играть в ЛЧ , молодежь наигрывай. а то у Сережи и молодые должны сразу играть без ошибок и тренировок....
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MU-fanatic
1625423568
так с вашим рпловским уровнем совершенно нечего делать что в лч,что в ле!зп хватает,зачем вам медали и титулы)
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knikos
1625423851
Выход : занимать третье место в группе ЛЧ и пытаться продвинуться как можно дальше в ЛЕ ! Но для этого нужна ротация ! А для этого нужно молодёжь подключать ! В матче с Краснодаром молодёжь вышла и добилась ничьей ! Не надо ссать !
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Fusballer
1625424195
Если предложат возглавить сборную, самое главное, чтобы не было задачи выйти из группы! Можно и из отборочной не выходить. Главное чтобы такой задачи не было прописано в контракте! Тогда можешь смело подписывать!
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nemolod
1625426938
По сути,каждый год команда выигрывает первенство,чтоб без квалификации попасть в групповой турнир ЛЧ,а дальше в лучшем случае 3-е место и попадание в ЛЕ-ну и о каком выигрыше ЛЧ можно говорить,если уже весной команда выбывает и из ЛЕ,причем проигрывая не самым сильным командам? (но в последние годы даже в плей-офф не попадаете)
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Zubo
1625448915
Сложно или нет , твой уровень всегда зависит от планки которую ты себе ставишь, я думаю болельщиков это не устраивает а поэтому на нужен тренер который хочет большего
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ArReal
1625460624
Тебе 6 очков сочи дарит -и тебе сложно выиграть что-то?
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Валерий2705
1625461252
Если начнёт в чемпионате проигрывать, то скажет, что в приоритете кубок был...
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NewLife
1625472476
"В тех условиях, в которых мы находимся, " В тех ТЕПЛИЧНЫХ условиях, созданных для синита.....)) ... в РФС, на ТВ, в судействе ))
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