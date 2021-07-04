Семак: «Самый главный турнир – РПЛ. Выиграть Лигу чемпионов российскому клубу невероятно сложно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба.

«Самый главный турнир – чемпионат, не выиграв который практически невозможно попасть в главный европейский клубный турнир.

Выступление в Лиге чемпионов – очень серьезная доходная часть бюджета, так что попадание в групповой турнир – это первоочередная задача.

В тех условиях, в которых мы находимся, российскому клубу выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно, тем не менее надо выкладываться в каждом матче, отдавать все силы и стремиться к максимальному результату», – сказал Семак.