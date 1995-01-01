Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Семак: «Самый главный турнир – РПЛ. Выиграть Лигу чемпионов российскому клубу невероятно сложно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба.

    «Самый главный турнир – чемпионат, не выиграв который практически невозможно попасть в главный европейский клубный турнир.

    Выступление в Лиге чемпионов – очень серьезная доходная часть бюджета, так что попадание в групповой турнир – это первоочередная задача.

    В тех условиях, в которых мы находимся, российскому клубу выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно, тем не менее надо выкладываться в каждом матче, отдавать все силы и стремиться к максимальному результату», – сказал Семак.

    • «Зенит» под руководством Семака трижды подряд выиграл РПЛ.
    • В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе в прошлом сезоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5122

      Fusballer 42 минуты назад

      Если предложат возглавить сборную, самое главное, чтобы не было задачи выйти из группы! Можно и из отборочной не выходить. Главное чтобы такой задачи не было прописано в контракте! Тогда можешь смело подписывать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8299

      knikos > Fusballer 38 минут назад

      Ой , да хватит уже ! Не пойдёт и не предложат !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8299

      knikos 48 минут назад

      Выход : занимать третье место в группе ЛЧ и пытаться продвинуться как можно дальше в ЛЕ ! Но для этого нужна ротация ! А для этого нужно молодёжь подключать ! В матче с Краснодаром молодёжь вышла и добилась ничьей ! Не надо ссать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      MU-fanatic 52 минуты назад

      так с вашим рпловским уровнем совершенно нечего делать что в лч,что в ле!зп хватает,зачем вам медали и титулы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48859

      portero 56 минут назад

      если тебе не ставят задачу достойно играть в ЛЧ , молодежь наигрывай. а то у Сережи и молодые должны сразу играть без ошибок и тренировок....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87049
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66733
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru