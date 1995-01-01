Семак: «Самый главный турнир – РПЛ. Выиграть Лигу чемпионов российскому клубу невероятно сложно»

Если предложат возглавить сборную, самое главное, чтобы не было задачи выйти из группы! Можно и из отборочной не выходить. Главное чтобы такой задачи не было прописано в контракте! Тогда можешь смело подписывать!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба.
«Самый главный турнир – чемпионат, не выиграв который практически невозможно попасть в главный европейский клубный турнир.
Выступление в Лиге чемпионов – очень серьезная доходная часть бюджета, так что попадание в групповой турнир – это первоочередная задача.
В тех условиях, в которых мы находимся, российскому клубу выиграть Лигу чемпионов невероятно сложно, тем не менее надо выкладываться в каждом матче, отдавать все силы и стремиться к максимальному результату», – сказал Семак.
- «Зенит» под руководством Семака трижды подряд выиграл РПЛ.
- В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе в прошлом сезоне.