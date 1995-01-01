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    Главные новости дня. РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным насчет работы в сборной; «Сочи» подписал воспитанника «Челси»

    Евро-2020. Украина в 1/4 финала крупно проиграла Англии.

    Де Брюйне: «Это чудо, что я сыграл с Италией. У меня разрыв связок».

    Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе».

    Воспитанник «Челси» Ангбан стал игроком «Сочи».

    «Краснодар» интересуется форвардом сборной Шотландии Нисбетом.

    Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову».

    Евро-2020. Дания в 1/4 финала победила Чехию.

    Балотелли: «Заставил бы сборную Италии встать на колено».

    Первый канал не показал гимны Украины и Англии. Вместо них была реклама.

    Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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