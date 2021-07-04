Главные новости дня. РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным насчет работы в сборной; «Сочи» подписал воспитанника «Челси»

Евро-2020. Украина в 1/4 финала крупно проиграла Англии.

Де Брюйне: «Это чудо, что я сыграл с Италией. У меня разрыв связок».

Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе».

Воспитанник «Челси» Ангбан стал игроком «Сочи».

«Краснодар» интересуется форвардом сборной Шотландии Нисбетом.

Егоров: «РФС проведет переговоры с Семаком, Слуцким, Карпиным как с кандидатами на замену Черчесову».

Евро-2020. Дания в 1/4 финала победила Чехию.

Балотелли: «Заставил бы сборную Италии встать на колено».

Первый канал не показал гимны Украины и Англии. Вместо них была реклама.

Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование.