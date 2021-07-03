Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование

УЕФА возмущен тем, что во время четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании (1:2) у фаната датчан изъяли ЛГБТ-флаг. Это сделал стюард. Организация начала расследование.
«УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент, и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.
Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всe, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращeн болельщику», – цитирует УЕФА «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.
- Ранее УЕФА запретил окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ на матч Евро-2020 между Венгрией и Германией.
- Капитан Англии Гарри Кейн по ходу Евро-2020 выходил с повязкой цветов ЛГБТ-флага.
- Евро-2020 завершится 11 июля.
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Источник: «Чемпионат»