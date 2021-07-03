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  • Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование

Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование

3 июля 2021, 23:34
35

УЕФА возмущен тем, что во время четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании (1:2) у фаната датчан изъяли ЛГБТ-флаг. Это сделал стюард. Организация начала расследование.

«УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент, и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.

Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всe, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращeн болельщику», – цитирует УЕФА «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

  • Ранее УЕФА запретил окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ на матч Евро-2020 между Венгрией и Германией.
  • Капитан Англии Гарри Кейн по ходу Евро-2020 выходил с повязкой цветов ЛГБТ-флага.
  • Евро-2020 завершится 11 июля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Дания. Суперлига Чехия Дания
Комментарии (35)
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lNeTl
1625344691
Красава стюард!
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Fusballer
1625345686
И правильно сделал! Пусть идут в п_и_з_д_у п_и_д_о_р_ы!
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житель СПб
1625345918
А УЕФА не в курсе, что в мусульманских странах пропаганда таких отношений - преступление? И что соблюдение законодательства страны, в которой находишься - обязанность гостящего иностранца? Надо было думать, когда Баку выбирали в качестве принимающей стороны. Вы еще и про арабские государства вспомните...
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Федорыч-НН
1625345952
Молодец мужик!!! Сразу видно, что не п.и.д.о.р. Уважуха!
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knikos
1625346018
ЛГБТ-флаг в Азербайджане ? Да ну нах ... Стюард толерантен был слишком . Мог бы и навалять ...
Ответить
knikos
1625346141
ФИФА вообще окуеет ! Следующий ЧМ в Катаре , в мусульманской стране ! Пи..до...ры всех стран ! Имейте ввиду ! Порежут на куски или камнями закидают !
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GoLenaStop
1625347306
Пиддорасам и лесбидурам - нет места в нашем современном мире. Это просто идиоты, которые охерели от безделья. Казнить. Без запятых.
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Atom2020
1625370619
Дожили ... ЛГБТ-символика олицетворяет основные ценности УЕФА ... наверняка скоро введут квоты на **** и лгбтэшников
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CSKA471
1625374446
«Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА» - это точно
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vavilon69
1625374772
где заявление УЕФА по избиению и уничтожению флага РОССИИ в Глазго?
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