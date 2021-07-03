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    Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование

    УЕФА возмущен тем, что во время четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании (1:2) у фаната датчан изъяли ЛГБТ-флаг. Это сделал стюард. Организация начала расследование.

    «УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент, и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.

    Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всe, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращeн болельщику», – цитирует УЕФА «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

    • Ранее УЕФА запретил окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ на матч Евро-2020 между Венгрией и Германией.
    • Капитан Англии Гарри Кейн по ходу Евро-2020 выходил с повязкой цветов ЛГБТ-флага.
    • Евро-2020 завершится 11 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    03.07.2021 23:34
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10061

      BRO_football 5 минут назад

      Да эти азербайджанцы совсем обнаглели в последнее время. Сначала аккредитацию российским журналистам не давали по надуманным причинам, теперь вот флаг ЛГБТ. Да за такое надо сразу отнимать право проведения матчей международных турниров. Есть там у них свои мусульманские обычаи, но можно их проигнорировать хотя бы на время турнира?

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      Рейтинг: +15631

      derrik2000 12 минут назад

      "Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всe, во что мы верим "

      И ЭТО происходило в стране, где практически 100 процентов насtления - мусульмане???
      Ой-ё-ё-ё-ё-ё... DDD

      0
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      Рейтинг: +116

      сутулая собака и лисы 26 минут назад

      я не сторонник навязывания лгбт символики, но какие же отсталые люди тут в комментариях.

      радужный флаг - это в первую знак равенства всех людей не зависимо от их гендерных предпочтений.

      сюда входят лесбиянки, бисексуалы, трансексуалы, пансексуалы и ***** туча иных предпочтений.

      и если вы видите во всём только гомосятину.
      то может вам стоит перестать думать о членах в мужских жопах? не?

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      Рейтинг: +63

      RusUltras > сутулая собака и лисы 15 минут назад

      Все вышеперечисленное - психические расстройства. И если я ненавижу черных, то я латентный ****?

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      Рейтинг: +116

      сутулая собака и лисы > RusUltras 2 минуты назад

      уточни пожалуйста, где в МКБ-11 указаны эти психические расстройства.

      и аргументировать свою точку зрения приводя в пример глупые аналогии - это примитив.

      учись высказывать свою точку зрения на упомянутом примере, не забывая применять факты и логику, в ином случае лучше воздержись, друг, в интернете и так достаточно ахинеи.

      0
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      Рейтинг: +20772

      bset 30 минут назад

      Пусть сами загнивают в своем западе со своими ЛГБТ, нормальными зарплатами, качественной медициной и достойной пенсией. Нам вот этого всего не надо, у нас свой путь в сторону Азии.

      0
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      Рейтинг: +1308

      Тазит 1 час назад

      Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всe, во что мы верим... УЕФА совершил камингаут...

      0
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      Рейтинг: +21125

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Молодец! Мужчина!!!

      1
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      Рейтинг: +1524

      DMитрий 1 час назад

      А ведь группа "Чугунный скороход" были некими провидцами уже в далеком 2001 г., их трек "Пи.д.оры идут" ох уж как актуален стал.
      Да здравствует "толерантный мир"!!!
      "О дивный новый мир" Олдос Хаксли.
      "О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив! И как хорош Тот новый мир, где есть такие люди!"— Уильям Шекспир.
      Какой-то тошнотный рефлекс...

      3
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      Рейтинг: +534

      Fju-2 > DMитрий 27 секунд назад

      А трек "Быстрая походка" опередил время на сотни лет, я например до сих пор не дорос, чтобы его понять в полной мере.)

      0
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      Рейтинг: +7363

      GoLenaStop 1 час назад

      Пиддорасам и лесбидурам - нет места в нашем современном мире. Это просто идиоты, которые охерели от безделья.
      Казнить.
      Без запятых.

      3
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      Рейтинг: +1524

      DMитрий 1 час назад

      Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА. - На этом можно ставить жирную точку.

      4
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      Рейтинг: +3819

      AtticusFinch 1 час назад

      Забрал домой?))

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