Стюард на матче Чехия – Дания в Баку забрал у фаната ЛГБТ-флаг. УЕФА начал расследование

УЕФА возмущен тем, что во время четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании (1:2) у фаната датчан изъяли ЛГБТ-флаг. Это сделал стюард. Организация начала расследование.

«УЕФА никогда не давал стюардам в Баку и на любых других стадионах инструкции конфисковать радужные флаги. Сейчас мы расследуем инцидент, и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудниками службы безопасности и местными властями, чтобы прояснить ситуацию.

Радужный флаг – это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, продвигающий всe, во что мы верим – более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем. УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращeн болельщику», – цитирует УЕФА «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic.

Ранее УЕФА запретил окрасить фасад «Альянц Арены» в цвета ЛГБТ на матч Евро-2020 между Венгрией и Германией.

Капитан Англии Гарри Кейн по ходу Евро-2020 выходил с повязкой цветов ЛГБТ-флага.

по ходу Евро-2020 выходил с повязкой цветов ЛГБТ-флага. Евро-2020 завершится 11 июля.