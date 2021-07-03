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Балотелли: «Заставил бы сборную Италии встать на колено»

3 июля 2021, 21:32
26

Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли не согласен с нынешними футболистами команды, не встающими на колено в рамках акции Black Lives Matter. Он сказал, что при нем такого не было бы.

«Конечно, если бы вышел на поле в форме Италии, я бы встал на колено и заставил бы партнеров сделать то же самое», – сказал Балотелли во время прямого эфира в инстаграме.

  • Балотелли не вызывают в сборную с 2018 года.
  • С Италией Балотелли доходил до финала Евро-2012.
  • Сейчас игрок без клуба. Последним его местом работы была «Монца».

Источник: инстаграм Марио Балотелли
Чемпионат Европы Италия. Серия А Италия Балотелли Марио
Комментарии (26)
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portero
1625338053
даже Дзюба умнее этого дерева.
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Дедуктор
1625338176
Может быть - может быть. Во времена Балотелли. А вот, во времена Барези с Костакуртой ентой-самой Балотелле бы челюсть сломали. Если бы эта Балотелля бы так "возбухнула".
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Крейсер
1625338276
Отмудохали бы тебя партнёры по сборной всей оравой и вывезли бы на коляске в центр поля, чтобы не лишать возможности сползти с коляски на колено. Задрали уже эти черти.
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kvm
1625339789
ниггер? на колени!
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baden69
1625339951
Как только попытался бы это сделать, Бонуччи и Кьеллини оставили бы тебя стоять на коленях вечно...
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BlackMurderDeco
1625340198
Ога, пока мы видим что когда-то из перспективного игрока, на колени жизнь поставила тебя
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kvm
1625341078
за банан он и на четвереньки встанет...
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almanev
1625341222
Как можно к ним толерантно относиться, если среди них балотелли
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Hektor 84
1625343629
Сначала заслужи вызов в сборную, а потом уже тявкай! И то уверен тебе лещей бы подкинули)))
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general.lizyukov
1625344013
раком встань, пи.дрила
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