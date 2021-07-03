Балотелли: «Заставил бы сборную Италии встать на колено»

Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли не согласен с нынешними футболистами команды, не встающими на колено в рамках акции Black Lives Matter. Он сказал, что при нем такого не было бы.

«Конечно, если бы вышел на поле в форме Италии, я бы встал на колено и заставил бы партнеров сделать то же самое», – сказал Балотелли во время прямого эфира в инстаграме.