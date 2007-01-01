Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Балотелли: «Заставил бы сборную Италии встать на колено»

    Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли не согласен с нынешними футболистами команды, не встающими на колено в рамках акции Black Lives Matter. Он сказал, что при нем такого не было бы.

    «Конечно, если бы вышел на поле в форме Италии, я бы встал на колено и заставил бы партнеров сделать то же самое», – сказал Балотелли во время прямого эфира в инстаграме.

    • Балотелли не вызывают в сборную с 2018 года.
    • С Италией Балотелли доходил до финала Евро-2012.
    • Сейчас игрок без клуба. Последним его местом работы была «Монца».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Марио Балотелли

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:32
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11047

      DeStar 7 минут назад

      заставь себя играть в футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      almanev 26 минут назад

      Как можно к ним толерантно относиться, если среди них балотелли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2979

      PAREVG. > almanev 21 минуту назад

      Как к ним можно вообще толерантно относиться???
      На людей не похожи, на обезьян не похожи.
      Это тот случай, когда третий сорт - брак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1766

      kvm 28 минут назад

      за банан он и на четвереньки встанет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2979

      PAREVG. > kvm 19 минут назад

      а за связку - отсосет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      almanev 29 минут назад

      Тотти нормально ему приложил тогда, но мало(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      Серёга Краснодарский 38 минут назад

      И по шеи получил бы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      PAREVG. 40 минут назад

      Вот только мартыхая забыли спросить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      BlackMurderDeco 43 минуты назад

      Ога, пока мы видим что когда-то из перспективного игрока, на колени жизнь поставила тебя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2242

      baden69 47 минут назад

      Как только попытался бы это сделать, Бонуччи и Кьеллини оставили бы тебя стоять на коленях вечно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1766

      kvm 50 минут назад

      ниггер? на колени!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5083

      Fusballer 53 минуты назад

      Да что этот н игер себе позволяет?!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87019
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66703
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru