Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе»

Реально до вчерашней пресс-конференции у него наверное были шансы остаться,но....Сам себя на всю страну опозорил своими ответами!
Блогер Василий Уткин считает, что в скором времени Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России.
«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию.
До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, и нет никакой гарантии, что он их не усугубит при следующем же публичном появлении, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
- Он возглавляет сборную с августа 2016 года.