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  • Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе»

Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе»

3 июля 2021, 14:39
22

Блогер Василий Уткин считает, что в скором времени Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию.

До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, и нет никакой гарантии, что он их не усугубит при следующем же публичном появлении, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.

Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
  • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (22)
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DeStar
1625315483
а по итогу оставят и повысят зп)
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insider_retro
1625315802
У нас кадровые решения редко случаются своевременно, логично и прагматично... Тем более, не допустят такого, что решение принято под давлением общественности и в соответствии с здравым смыслом... Типа, нельзя идти на поводу у толпы... А то, она потом ещё чего-нибудь, не дай бог, затребуют...
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Zubo
1625317599
Мелкобританским вышлепкам лучше пойти на мелкобританские сайты и там попробовать потроллить
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Romio-xxx
1625318858
Реально до вчерашней пресс-конференции у него наверное были шансы остаться,но....Сам себя на всю страну опозорил своими ответами!
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Marley Bob
1625320204
лучше бы Черчесов отмолчался и хоть как то что-то доказал делом.но его совсем понесло."язык мой-враг мой"..
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Боцман59rus
1625320211
- даже хорошо, что уйдет именно так, не заслуживал этот ущербный уйти героем. За все ему должно прилитеть - за жадность, высокомерие, лицемерие, удивительную профрепригодность. Спасибо стасик - удачной рыбалки, в мутных водах, твоей бессознательной глупости и кретинизма
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Vladarg
1625320656
Очень сложно представить себе ситуацию при которой у нас что-то кардинально изменится в лучшую сторону в футболе.и не только в нем.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1625322224
РФС больше занимается "освоением" денег, а не футболом. Отчётность у руководителей футбольного союза всегда замечательная. Черчесов устраивает боссов от футбола.
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сутулая собака и лисы
1625322551
он точно так же общался и при подписании контракта и после провала на Евро перед РФС. мне кажется им плевать, если только от Едра по шапке не прилетит, вперде обнуление 2024, нужно снова подниматься с колен.
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серега кашин
1625323070
уволя и правильно сделают
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