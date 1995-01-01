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    Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе»

    Блогер Василий Уткин считает, что в скором времени Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России.

    «Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию.

    До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, и нет никакой гарантии, что он их не усугубит при следующем же публичном появлении, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.

    Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Технический комитет РФС признал работу Черчесова на турнире неудовлетворительной, но выразил ему доверие.
    • Он возглавляет сборную с августа 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1628

      Romio-xxx 12 минут назад

      Реально до вчерашней пресс-конференции у него наверное были шансы остаться,но....Сам себя на всю страну опозорил своими ответами!

      1
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      Рейтинг: +4026

      Zubo 33 минуты назад

      Мелкобританским вышлепкам лучше пойти на мелкобританские сайты и там попробовать потроллить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4026

      Zubo 35 минут назад

      Только это ничего не изменит,кандидатов пока в сборную лучше чем Черчесов нет, это наше русское оправдать свою кажущуюся правоту неудачей людей у которых была храбрость и чувство долга взять на себя ответственность

      0
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      Рейтинг: +7693

      САДЫЧОК > Zubo 26 минут назад

      Больной ?
      Обкурился ?

      2
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      Рейтинг: +30966

      zra78 > Zubo 7 минут назад

      Стасик ты спалился...:)

      2
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      Рейтинг: +23671

      Боцман59rus > zra78 1 минуту назад

      - и обосрался

      1
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      Рейтинг: +7693

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Удивительно , как этот человек Черчесов , будет общаться с людьми , куда то ходить , когда каждый встречный будет знать , что он мягко говоря " плохой парень " ?!

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      Рейтинг: +4811

      Каратель 1 час назад

      Чабан уперт и будет держаться до последнего,он один верит что игра сборной что надо,а поэтому будет нести чушь,хрень,лишь бы усидеть в кресле...слуга государев ****

      0
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      Рейтинг: +66726

      insider_retro 1 час назад

      У нас кадровые решения редко случаются своевременно, логично и прагматично...
      Тем более, не допустят такого, что решение принято под давлением общественности и в соответствии с здравым смыслом... Типа, нельзя идти на поводу у толпы... А то, она потом ещё чего-нибудь, не дай бог, затребуют...

      4
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      Рейтинг: +11047

      DeStar 1 час назад

      а по итогу оставят и повысят зп)

      1
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      Рейтинг: +6513

      Cleaner 1 час назад

      Вполне легко такое представить. Перетрет с кем надо и останется в сборной..

      1
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      Рейтинг: +250

      BRAZILES 1 час назад

      да запросто ---это россия детка

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      Рейтинг: +23879

      silver29 1 час назад

      Возможно, на это указывает многое, в Кремле не оценили речь новоявленного "государственного деятеля" и предпочли отстранится, а подельники по РФС уже поняли, что если будут его спасать он их за собой потащит. Наступает время когда каждый сам за себя.

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