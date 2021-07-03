Уткин: «Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе»

Блогер Василий Уткин считает, что в скором времени Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию.

До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, и нет никакой гарантии, что он их не усугубит при следующем же публичном появлении, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.

Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе», – написал Уткин в своем телеграм-канале.