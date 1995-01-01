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    Первый канал не показал гимны Украины и Англии. Вместо них была реклама

    В эти минуты проходит четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии. В России игру транслирует Первый канал, и он перед началом встречи не показал гимны государств.

    Когда в Риме исполнялись гимны, по Первому каналу шла реклама.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Риме.
    • Для Украины это 1-й в истории четвертьфинал Евро.
    • Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +15625

      derrik2000 4 минуты назад

      Я только одного не пойму: может, кто-нибудь мне объяснит.
      ПА-ЧИ-МУ, когда наших спортсменов за допинговые скандалы, которые подтверждены 100-процентно, отстраняют от всего и вся, запрещают на соревнованиях самого высокого уровня НАШ гимн, флаг и само название "сборная России", то в НАШИХ самых высоких кабинетах верещат, что это, мол, "недружественные решения, имеющие политическую окраску", и "спорт должен быть ВНЕ политики", а здесь мелко, гадливенько вместо ПОЛНОЙ трансляции матча между Украиной и Англией, заменяют время исполнения государственнных гимнов рекламой.
      Ведь, "СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ"!
      Или я что-то не понял???

      0
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      Рейтинг: +7338

      GoLenaStop 5 минут назад

      А, у современной окраины есть гимн? Исполняют на бандурах и сопелках?
      Ха-хохлы, нищеброды, свадьба в Малиновке уже прошла! Вас трахнули!

      Спасителя Чечиля не будет!
      Хи!...

      2
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      Рейтинг: +3796

      AtticusFinch > GoLenaStop 4 минуты назад

      Конечно есть - сча напою -

      Извините, пожалуйста, вам,
      Поможите, люди добрые,
      Сами мы не местные,
      Голодаем и скитаемся.
      Приехали на лечение,
      Украли все документы,
      На вокзалах, пожалуйста, вам
      Не хватает разместиться.

      На перроне дедушка лежит
      С рахитом и плоскостопием,
      Извините, что мы к вам
      За поможением обращаемся.
      Ваша земля, ваша семья,
      Помогите, чем сумеете.

      0
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      Рейтинг: +71

      Крейсер 7 минут назад

      Ну и правильно.

      0
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      Рейтинг: +3796

      AtticusFinch 7 минут назад

      А зараз играе и не Битлз, и не iглз, и не Роллынг Стоунс. А шо цэ такэ?
      А цэ СбIрна укроины по футболу!!!!

      1
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      Рейтинг: +7338

      GoLenaStop > AtticusFinch 11 секунд назад

      А, помню такэ - летыт Би...Це птаха, яка литае меж Ливерхпулем и Манчостером.
      Макгваер - умничка!!!!!
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +23687

      Боцман59rus 8 минут назад

      _ а текстовую трансляцию на весь экран слабО?
      Барыге Хернсту видимо на хлебушек не хватает? Эскортница Канделаки на Матче, что вместо гимна ЛЧ показывает, угадайте? ..и и политика с Украиной здесь не при чем

      1
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      Рейтинг: -339

      Спартач80 11 минут назад

      Ну а чего нытьём щеневмерлы,людям портить вечер?

      2
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      Рейтинг: +700

      Lilipyt 13 минут назад

      Это уже не первый матч где показывали рекламу а не гимны, а так же в перерыва когда заканчивается реклама выясняется неожиданно что 2 тайм уже как минуту шел но ты смотрел рекламку.

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      Рейтинг: +7338

      GoLenaStop 13 минут назад

      По игре в ногомяч после первого тайма, англия хитрее, а - украм не надо обоссываться, а смелее атаковать своих верных друзей.
      А, они вам и пииздюлей больше навалят!
      Хи....

      1
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      Рейтинг: +341

      BlackMurderDeco 13 минут назад

      Я б гимн Гондураса включил для обоих команд, а вообще каклы в матче неплохо смотрятся, я б даже сказал так раз десять лучше русских деревьев

      0
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      Рейтинг: +1406

      Радио1000шумеров 16 минут назад

      Пусть украина и Англия оплачивают трансляцию своих гимнов по коммерческим расценкам.

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