Первый канал не показал гимны Украины и Англии. Вместо них была реклама

Я только одного не пойму: может, кто-нибудь мне объяснит.
ПА-ЧИ-МУ, когда наших спортсменов за допинговые скандалы, которые подтверждены 100-процентно, отстраняют от всего и вся, запрещают на соревнованиях самого высокого уровня НАШ гимн, флаг и само название "сборная России", то в НАШИХ самых высоких кабинетах верещат, что это, мол, "недружественные решения, имеющие политическую окраску", и "спорт должен быть ВНЕ политики", а здесь мелко, гадливенько вместо ПОЛНОЙ трансляции матча между Украиной и Англией, заменяют время исполнения государственнных гимнов рекламой.
Ведь, "СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ"!
Или я что-то не понял???
В эти минуты проходит четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии. В России игру транслирует Первый канал, и он перед началом встречи не показал гимны государств.
Когда в Риме исполнялись гимны, по Первому каналу шла реклама.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Риме.
- Для Украины это 1-й в истории четвертьфинал Евро.
- Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне.