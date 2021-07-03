Евро-2020. Украина в 1/4 финала крупно проиграла Англии

Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 разгромно уступила Англии. У номинальных гостей дубль оформил Гарри Кейн. Три из четырех мячей во встрече были забиты головой.

У Англии дебютный гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

Для Украины это был первый в истории матч 1/4 финала Евро.

7 июля в полуфинале Англии сыграет с Данией. Встреча состоится на лондонском «Уэмбли».

Евро-2020. 1/4 финала

Украина – Англия – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 4; 0:2 – Магуайр, 46; 0:3 – Кейн, 50; 0:4 – Хендерсон, 63.

Украина: Бущан, Кривцов (Цыганков, 35), Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу (Триппьер, 65), Райс (Хендерсон, 57), Стоунз, Магуайр, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020