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    Евро-2020. Украина в 1/4 финала крупно проиграла Англии

    Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 разгромно уступила Англии. У номинальных гостей дубль оформил Гарри Кейн. Три из четырех мячей во встрече были забиты головой.

    У Англии дебютный гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

    Для Украины это был первый в истории матч 1/4 финала Евро.

    7 июля в полуфинале Англии сыграет с Данией. Встреча состоится на лондонском «Уэмбли».

    Евро-2020. 1/4 финала

    Украина – Англия – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кейн, 4; 0:2 – Магуайр, 46; 0:3 – Кейн, 50; 0:4 – Хендерсон, 63.

    Украина: Бущан, Кривцов (Цыганков, 35), Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу (Триппьер, 65), Райс (Хендерсон, 57), Стоунз, Магуайр, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт.

    Календарь Евро-2020

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2021 23:50
    Комментарии61
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      Рейтинг: +1552

      Leon_ARS 17 минут назад

      (Y)

      0
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      Рейтинг: +1349

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Полагаю никто не скажет что Англия играла плохо и не заслужила победу.
      Все по делу. Полуфиналы будут зрелищными и интересными. Силы всех команд
      плюс минус километр равны.

      1
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      Рейтинг: +596

      SanInstructor 40 минут назад

      Не фортануло...

      0
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      Рейтинг: +15088

      JTherry 1 час назад

      Буланов (он же Радимов): "Наши бы так не позволили Англичанам точно...!"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      стоп кран > JTherry 55 минут назад

      "Наши бы так не позволили Англичанам точно...!"=====Это самый смешной анекдот..))) У Радимова опухль мозга ? Он забыл что "наши" не то что до Англии дойти, в группе на четвертом месте...Это не смешно, это печально ..Я так думаю.

      0
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      Рейтинг: +422

      стоп кран 1 час назад

      Я уже писал...Повторюсь.
      После выхода из группы , Шева сказал ----"Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас" . -----Победа над Швецией и выход в 1/4 это бонус....Так что сейчас результат игры с Англией уже не самое главное. Чтобы там ни было, сборная Украины во главе с Шевченко, уже супермолодцы. Вся страна рада этому успеху.Они уже герои. Теперь от них не ждут результата, а значит не будет давить груз ответственности.Просто ждем хороший футбол.
      пы.сы Сборная Украины билась, но соперник выше классом......Ну и никто их пешеходами не назовет...Не то что у соседей.

      2
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      Рейтинг: +27181

      VVM1964 > стоп кран 1 час назад

      Ну да - как то так .

      0
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      Рейтинг: +8257

      knikos > стоп кран 1 час назад

      Хероям сала ! Импортного , своего уже нет ...

      3
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      ...
      Рейтинг: -1562

      Вот оно чё Михалыч > VVM1964 1 час назад

      Как то так ...Кудах тах так....Ты мужик взрослый...Во всяких передрягах побывал...Партии коммунистической уже нет..Ты уже не коммунист .Никто тебе сейчас за правду не скажет---А за это ты партбилет на стол положишь...А потому почему прямо не отвечаешь ? Да или нет...Почему такие ответы у тебя...Не боись...Скажи как есть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +27181

      VVM1964 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Много слов декларативных , но вот конкретики мало . Коснулся и политики ( кстати компартия до сих пор есть ) и прошлого , но вот даже ни вопроса ни претензии я не понял ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4030

      Zubo > Вот оно чё Михалыч 58 минут назад

      Тебе тон нужно сменить, интернет он в табло недаст, и не все хамы как ты даже ничего не скажет назад, мозги там вам хорошо промыли, поэтому дискуссии с тобой безполезны, просто веди себя прилично хотяы, мы понимаем хочется , пойди на свой сайт тернопольский,у вас же есть там или нет? Вот пши там на мове, мы же к вам не ходим.

      1
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      ...
      Рейтинг: -1562

      Вот оно чё Михалыч > Zubo 30 минут назад

      Слышь как там тебя...зюба или чо....А не пошел бы ты накуй....

      0
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      ...
      Рейтинг: -1562

      Вот оно чё Михалыч > VVM1964 30 минут назад

      Ладно...Тады по простому...Пачему ты не признаешь шо Украина дошла до четвертьфинала, а Расея из группы даже не вышла ? А канкретика такая --ты коммуняка боисси шо у тебя партбилет заберут...Потому и не признаещь...Вот оно чо ВВМыч, вот оно чо.
      И эта ......накуй тебе партбилет, за это чичас даже охранником не возьмут....

      0
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      Рейтинг: +1538

      roman230582 > стоп кран 12 минут назад

      Слушай, если ты сравниваешь с Россией, то скорее всего хохлы проиграли бы также и Бельгии И Дании, а с Финами не факт что выиграли. Чо ты так усираешься здесь, порадуйся что повезло больше чем нам на этот раз, хапни горилки с салом и ложись спать)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3819

      AtticusFinch > Вот оно чё Михалыч 4 минуты назад

      Слышь)) коммунизма уже 30 лет нет))Ты настолько тупой, что живешь стереотипами?))У вас там кстати чо в Казахстане...учёные уже открыли...дверь?))))когда на Евро приедете из группы, обыграв непобедимую сборную Северной Македонии, как Окраина, выходить?))

      0
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      Рейтинг: +27181

      VVM1964 1 час назад

      ЗАКОНОМЕРНО , но это не принижает достижение Укр. сборной - они перешагнули свой уровень , за что их можно похвалить .

      1
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      Рейтинг: +23692

      Боцман59rus 1 час назад

      - самый предсказуемый, поэтому проходной матч. У нас общая с Украиной проблема- концентрация в начале , концовках таймов и стандарты, сами на них не забиваем, но от других пропускаем.
      Вообще поддерживал Бундестим и всю игру стоял перед глазами мажущий Мюллер. Поэтому кто угодно, но kuй Англичанам, а не кубок)))

      1
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      Рейтинг: +1538

      roman230582 1 час назад

      Сказка закончилаь, против сильных соперников, так же как и у нас шансов нету

      2
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      Рейтинг: +361

      Врундель 1 час назад

      Повылазили ******, любители первого канала и что там у хохлов...Как там наши ?давно сопли пускали после Бельгии с Данией?)
      Вот из-за таких пид.расов нашими братьями не Украина и Беларусь будет,а таджики и узбеки,ну или с кем там у нас мир

      2
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      ...
      Рейтинг: +8257

      knikos > Врундель 1 час назад

      Украина мне нах... в братья не нужна . Беларусь никогда западло России не делала , под бандеровцев не прогибалась , немцам , а сейчас амерам сапоги не лизала ! Ты их рядом не ставь !

      2
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      ...
      Рейтинг: +1412

      Радио1000шумеров > Врундель 1 час назад

      Ты и есть пид.рас, подсвинок бандеровский. Уже одел кастрюлю на свою тупую башку и скачешь с криками "москалив на ножи"?

      1
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      ...
      Рейтинг: +422

      стоп кран > Радио1000шумеров 1 час назад

      Как сказал Врундель--Повылазили ****** Тока его слова звездочками обозначили...
      Дык я напрямую скажу хныкасу , радио и другим балбесам---вы п.и.д.о.расы и ублюдки..Как то так )))

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      Рейтинг: +1412

      Радио1000шумеров > стоп кран 19 минут назад

      Ты, псина казахстанская, чего растявкалась? Сосешь у ишаков соси и дальше, и пасть свою не открывай, а то малафьой ишачьей смердит.

      0
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      Рейтинг: +15631

      derrik2000 1 час назад

      Второй гол в вороота Украины в начале 2-го тайма ббыл длля них как холодный душ, но не тот, который возбуждает, а который вводит в оцепенение.
      А там и третий подоспел...
      Но, ничуть не умаляя заслуги сбоорной Англии, которая в ПРЕКРАСНОМ стиле обыграла украинцев, хочу сказать, что Украина ТОЖЕ В ЭТОМ МАТЧЕ ИГРАЛА В ФУТБОЛ, в отличие от... ну, сами знаете кого... (((
      Где-то и не повезло украинцам, возможно, поскольку и в этом чемпионате были матчи, где команды не использовали УЙМУ ГОЛЕВЕЙШИХ моментов, а по окончании 90 минут был несколько не соответствующий ходу матча "счёт на табло".
      Ничего ничего.
      Всё равно - МОЛОДЦЫ!
      У команды Украины есть перспектива, а это - главное.

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      Рейтинг: +5073

      BarStep > derrik2000 1 час назад

      Ну да, мышь тож так думает, когда кошка с ней играет..

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      Рейтинг: +15631

      derrik2000 > BarStep 1 час назад

      Эту фразу адресуй сбродной "всея Руси", руководители которой перед чемпионатом прямо таки надулись от важности: "Мы одни из сильнейших в Европе"! )))))

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