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Евро-2020. Украина в 1/4 финала крупно проиграла Англии

3 июля 2021, 23:50
115

Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 разгромно уступила Англии. У номинальных гостей дубль оформил Гарри Кейн. Три из четырех мячей во встрече были забиты головой.

У Англии дебютный гол за сборную забил Джордан Хендерсон.

Для Украины это был первый в истории матч 1/4 финала Евро.

7 июля в полуфинале Англии сыграет с Данией. Встреча состоится на лондонском «Уэмбли».

Евро-2020. 1/4 финала

Украина – Англия – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 4; 0:2 – Магуайр, 46; 0:3 – Кейн, 50; 0:4 – Хендерсон, 63.

Украина: Бущан, Кривцов (Цыганков, 35), Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу (Триппьер, 65), Райс (Хендерсон, 57), Стоунз, Магуайр, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия. Премьер-лига Украина Англия
Комментарии (115)
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Nikoo
1625345479
Вот теперь, можно всем пивка бесплатно  разливать)
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Fusballer
1625345543
Англичане разделали под орех хохлов! Молодцы!
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knikos
1625345740
Игрец куем на рояле сглазил хохлов !
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GoLenaStop
1625346102
Это просто праздник какой-то... Разгром 4-0! Так ещё никто не просирал! То ли ещё будет в хохло-жизни! А, хохлам-дуракам - наберите в рот своего дерьма и плюньте в своё зеркало. Всем ногомячерам хороших выходных! Хи!..
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ArReal
1625346419
Чё там Во Львове, бандеровцы пиво завтра бесплатно будут разливать?))Я бы им лично в бочку с пивом нассал бы для аромату))
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VVM1964
1625347709
ЗАКОНОМЕРНО , но это не принижает достижение Укр. сборной - они перешагнули свой уровень , за что их можно похвалить .
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Andrering87
1625353665
Так и надо х о х л а м.. Все по делу... За футболки рваные, за высказывания их болельщиков в адрес сб России, падлы петушиные хохлядские это заслужили...
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Урия Гип 2
1625372855
Жаль, что не 5:0. Была бы такая боль...
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Cules2013
1625382271
Сколько г. полетело в разные стороны. Особенно весело, когда это пишут те, кто ещё буквально вчера поддерживал украинцев, в т.ч. и с пометкой "как братский народ". Ну-ну. А что случилось-то? Вариант с крупной победой Англии был вполне прогнозируем, тем более, что англичане, по-моему, провели самый атакующий матч на Евро, а не ту блевотину, что мы видели от них в предыдущих матчах с 1-0 и 0-0. Класс игроков у англичан чуть ли не самый высокий среди всех команд в целом на Евро, что уж там про Украину говорить. И в первом тайме было только 0-1 с шансом у Украины сравнять счёт. Очень достойно. И что-то ни слова никто о том, на 35 минуте сломался основной защитник Кривцов, и во втором тайме именно из его зоны ЦЗ пришли 3 гола. Круто, конечно, после драки кулаками махать, говорить, что Россия выступила не хуже бы, если бы прошла дальше. Но она не прошла, а заняла 4 место и с позором вылетела. А сильнейшая Россия за всю историю проигрывала на Евро 0-3 и 0-4 Испании. Ну это, разумеется, другое, это всё не считается. Конечно)
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Дедуктор
1625391699
Честно говоря, Украйна украла. Чужое место в 1/4 финала. Это место Польши. Отличная команда с отличными игроками (Левандовски, вообще, был лучшим) показала очень и очень достойную игру. Польша это главный неудачник этого Евро. Банально, не свезло им.
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