Евро-2020. Дания в 1/4 финала победила Чехию

Определился еще один полуфиналист Евро-2020. Им стала Дания, которая победила Чехию. В 1/2 финала датчане встретятся либо с Украиной, либо с Англией.

Дания на этом Евро забила 11 голов – их лучший результат на Евро/ЧМ. Больше на Евро-2020 забила только Испания (12).

Дания вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года, когда выиграла турнир. 29 лет – это самый длительный перерыв между двумя полуфиналами для одной сборной в истории Евро.

Каспер Дольберг стал лучшим бомбардиром в истории Дании на Евро (три гола). Столько же еще у нескольких футболистов.

Йоахим Меле в последних трех матчах Дании поучаствовал в трех голах (два раза забил и один раз ассистировал). Это больше, чем за его предыдущие 12 встреч за сборную (поучаствовал в двух голах).

Патрик Шик забил пятый гол на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром турнира (столько же у Криштиану Роналду). Шик стал автором 83 процентов голов чехов на текущем Евро. Кроме того, Шик стал лучшим бомбардиром Чехии в истории Евро (пять мячей).

Шик на этом Евро забил обеими ногами, головой, с пенальти.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал остался на скамейке Чехии. На Евро-2020 не осталось футболистов из РПЛ.

Евро-2020. 1/4 финала

Чехия – Дания – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Делэни, 5; 0:2 – Дольберг, 42; 1:2 – Шик, 49.

Чехия: Вацлик, Челустка (Брабец, 65), Соучек, Коуфал, Калас, Барак, Голеш (Янкто, 46), Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Боржил, Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен (Андерсен, 81), Дилейни (Йенсен, 81), Брайтвайт, Дамсгор (Нергор, 60), Стрюгер-Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дольберг (Поульсен, 59).

Предупреждения: Крменчик, 84; Калас, 86 – нет.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020