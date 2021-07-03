Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Евро-2020. Дания в 1/4 финала победила Чехию

3 июля 2021, 20:56
20

Определился еще один полуфиналист Евро-2020. Им стала Дания, которая победила Чехию. В 1/2 финала датчане встретятся либо с Украиной, либо с Англией.

Дания на этом Евро забила 11 голов – их лучший результат на Евро/ЧМ. Больше на Евро-2020 забила только Испания (12).

Дания вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года, когда выиграла турнир. 29 лет – это самый длительный перерыв между двумя полуфиналами для одной сборной в истории Евро.

Каспер Дольберг стал лучшим бомбардиром в истории Дании на Евро (три гола). Столько же еще у нескольких футболистов.

Йоахим Меле в последних трех матчах Дании поучаствовал в трех голах (два раза забил и один раз ассистировал). Это больше, чем за его предыдущие 12 встреч за сборную (поучаствовал в двух голах).

Патрик Шик забил пятый гол на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром турнира (столько же у Криштиану Роналду). Шик стал автором 83 процентов голов чехов на текущем Евро. Кроме того, Шик стал лучшим бомбардиром Чехии в истории Евро (пять мячей).

Шик на этом Евро забил обеими ногами, головой, с пенальти.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал остался на скамейке Чехии. На Евро-2020 не осталось футболистов из РПЛ.

Евро-2020. 1/4 финала

Чехия – Дания – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Делэни, 5; 0:2 – Дольберг, 42; 1:2 – Шик, 49.

Чехия: Вацлик, Челустка (Брабец, 65), Соучек, Коуфал, Калас, Барак, Голеш (Янкто, 46), Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Боржил, Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен (Андерсен, 81), Дилейни (Йенсен, 81), Брайтвайт, Дамсгор (Нергор, 60), Стрюгер-Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дольберг (Поульсен, 59).

Предупреждения: Крменчик, 84; Калас, 86 – нет.

Календарь Евро-2020

Результаты Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Дания. Суперлига Чехия Дания
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1625335050
Хорошо, что матч закончился в основное время. Смотреть этот колхоз больше 90 минут это мучение. Надеюсь укры и англичане покажут более зрелищную игру.
Ответить
JTherry
1625335544
ожидания оправдываются, в полуфинал выходят самые классные команды на сегодняшний день... игра тягучая, и вряд ли на этой стадии мы увидим открытый футбол, но захватывает... и пас Меле шведой, и гол Дольберга - супер, восторг!)
Ответить
Vladarg
1625335672
Вспоминается 92 год и то,что тогда сотворила Дания.второй раз такое,вряд ли прокатит,но и так уже датчане забрались выше некуда.молодчаги!
Ответить
Красногорск_Фан
1625335690
Дания была объективно посильнее. И кажется это не предел. Хорошая у них команда. Именно команда. Итальянцы тоже, к слову, выглядят очень сильно. С победой!
Ответить
GoLenaStop
1625335703
Матч жесткий. А, датчане были шустрее и интереснее. Чехи играли в навесы, что было совершенно бесполезно. Шмейхелю - браво! Удачи датчанам (будет нам очередная отговорка).... Хи!...
Ответить
zra78
1625335763
Ну тут всё ясно,Англия в финале С Италией бы...
Ответить
Marley Bob
1625335886
Да,датчане играют в далеко не эстетский футбол,но они используют те немногие козыри,которые у них есть.и не думаю,что их болелы сильно в печали оттого что их команда уже в полуфинале
Ответить
zigbert
1625336032
Достойные друг друга соперники. Датчане заслужили победу, хотя чехи сражались не щадя себя. По первому голу датчан есть вопросы, угловой был назначен неправильно.
Ответить
Вомбат
1625336179
Шикарная мужская игра. Уж на что хороша была игра Италия-Бельгия, но эта оказалась еще круче. Высокий класс и атлетизм. На ЧМ 2018 было мало таких игр.
Ответить
Влад-20
1625336629
Дания очень хорошая команда, тратит ровно столько энергии в матче, сколько нужно для победы.
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
22
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+