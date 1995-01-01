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    Евро-2020. Дания в 1/4 финала победила Чехию

    Определился еще один полуфиналист Евро-2020. Им стала Дания, которая победила Чехию. В 1/2 финала датчане встретятся либо с Украиной, либо с Англией.

    Дания на этом Евро забила 11 голов – их лучший результат на Евро/ЧМ. Больше на Евро-2020 забила только Испания (12).

    Дания вышла в полуфинал Евро впервые с 1992 года, когда выиграла турнир. 29 лет – это самый длительный перерыв между двумя полуфиналами для одной сборной в истории Евро.

    Каспер Дольберг стал лучшим бомбардиром в истории Дании на Евро (три гола). Столько же еще у нескольких футболистов.

    Йоахим Меле в последних трех матчах Дании поучаствовал в трех голах (два раза забил и один раз ассистировал). Это больше, чем за его предыдущие 12 встреч за сборную (поучаствовал в двух голах).

    Патрик Шик забил пятый гол на Евро-2020 и стал лучшим бомбардиром турнира (столько же у Криштиану Роналду). Шик стал автором 83 процентов голов чехов на текущем Евро. Кроме того, Шик стал лучшим бомбардиром Чехии в истории Евро (пять мячей).

    Шик на этом Евро забил обеими ногами, головой, с пенальти.

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал остался на скамейке Чехии. На Евро-2020 не осталось футболистов из РПЛ.

    Евро-2020. 1/4 финала

    Чехия – Дания – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Делэни, 5; 0:2 – Дольберг, 42; 1:2 – Шик, 49.

    Чехия: Вацлик, Челустка (Брабец, 65), Соучек, Коуфал, Калас, Барак, Голеш (Янкто, 46), Масопуст (Крменчик, 46), Шевчик (Дарида, 80), Боржил, Шик (Выдра, 79).

    Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен (Андерсен, 81), Дилейни (Йенсен, 81), Брайтвайт, Дамсгор (Нергор, 60), Стрюгер-Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дольберг (Поульсен, 59).

    Предупреждения: Крменчик, 84; Калас, 86 – нет.

    Календарь Евро-2020

    Результаты Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии32
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      Рейтинг: +2688

      Дедуктор 1 час назад

      Вообще, весь ЧЕ-2020 неприятно поражает уровнем тотальной деградации евро-футбола. Испания времен Хави-Инъесты-Вильи разорвала бы в клочья абсолютно любого из участников этого турнира.

      1
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      Рейтинг: +416

      стоп кран > Дедуктор 1 час назад

      неприятно поражает=====Это дедухтор твое дело. Хочешь неприятно поражаться. Валяй...Дело твое.
      А все остальные будут наслаждаться праздником футбола.

      0
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      Рейтинг: +360

      Влад-20 1 час назад

      Дания очень хорошая команда, тратит ровно столько энергии в матче, сколько нужно для победы.

      2
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      Рейтинг: +10999

      ilichkadr 1 час назад

      Результат был предсказуем. Счёт мог бы быть разгромным. Дания упустила, как минимум, три 100% голевых момента.

      1
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      Рейтинг: +1337

      МВС 1 час назад

      Расклад в турнирной сетке для датчан сложился на зависть всем остальным.но это не умоляет достоинств команды.они и в финал попасть могут.запросто.

      1
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      Рейтинг: +8921

      Вомбат 1 час назад

      Шикарная мужская игра. Уж на что хороша была игра Италия-Бельгия, но эта оказалась еще круче. Высокий класс и атлетизм. На ЧМ 2018 было мало таких игр.

      3
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      Рейтинг: +87049

      zigbert 1 час назад

      Достойные друг друга соперники. Датчане заслужили победу, хотя чехи сражались не щадя себя. По первому голу датчан есть вопросы, угловой был назначен неправильно.

      4
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      Рейтинг: +1406

      Marley Bob 1 час назад

      Да,датчане играют в далеко не эстетский футбол,но они используют те немногие козыри,которые у них есть.и не думаю,что их болелы сильно в печали оттого что их команда уже в полуфинале

      2
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      Рейтинг: +30970

      zra78 1 час назад

      Ну тут всё ясно,Англия в финале
      С Италией бы...

      1
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      Рейтинг: +23904

      silver29 > zra78 1 час назад

      Не факт увидеть в финале бритов, датчане в своей тягучей манере вполне могут пробиться. Испанцы что-то не вдохновляют, тут Италия обязана их проходить.

      2
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      Рейтинг: +1547

      CSKA471 > silver29 1 час назад

      Я на Италию!!!

      0
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      Рейтинг: +416

      стоп кран > silver29 1 час назад

      в своей тягучей манере======Слышь сильверыч, а ведь эти слова ты у JTherry украл...Не хорошо это .

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      Рейтинг: +7338

      GoLenaStop 1 час назад

      Матч жесткий.
      А, датчане были шустрее и интереснее.
      Чехи играли в навесы, что было совершенно бесполезно.
      Шмейхелю - браво!
      Удачи датчанам (будет нам очередная отговорка)....
      Хи!...

      7
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      Рейтинг: +416

      стоп кран > GoLenaStop 1 час назад

      Ну наконец то...Объективное мнение болельщика ( без политики) ...Отметил все моменты игры ..А то ведь дедухтор и Леха страдают такой куйней....Игру оценивают с точки зрения политики...Где там "наши", где не " наши"....Кого расейская пропаганда назначила не "нашими" )))

      0
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      Рейтинг: +1348

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Дания была объективно посильнее. И кажется это не предел.
      Хорошая у них команда. Именно команда. Итальянцы тоже,
      к слову, выглядят очень сильно. С победой!

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