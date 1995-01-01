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    Де Брюйне: «Это чудо, что я сыграл с Италией. У меня разрыв связок»

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о своей травме, из-за которой его участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии было под вопросом.

    «Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок.

    Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», – сказал Де Брюйне.

    • Бельгия проиграла Италии со счетом 1:2.
    • Де Брюйне провел на поле все 90 минут.
    • Хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7046

      "supermax" 2 минуты назад

      А у нас целая сборная больных и хромых..да что там сборная... Рфс... Никакой медперсонал не поможет

      0
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      Рейтинг: +2668

      Дедуктор 45 минут назад

      Врет рыжая ...
      С разрыом связок голеностопа он бы стоять не смог. Падал бы, ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +250

      BRAZILES 1 час назад

      соплякм вы еще ---против футб монстров играть ----вот против России другое дело

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4226

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Мужик!

      1
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      Рейтинг: +7935

      житель СПб 2 часа назад

      Ужас! Ну как можно было так рисковать и вредить здоровью?! И цинизм руководства сборной - результат дороже всего?!

      1
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      Рейтинг: +7046

      "supermax" > житель СПб 3 минуты назад

      Согласен...Что-то из ряда вон... Так рисковать здоровьем футболиста... Да и сам Кевин о чем думал непонятно

      0
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      Рейтинг: +459

      Mityai90 2 часа назад

      Бред какой-то, у меня при разрыве связок на галеке нога вся посинела и опухла, я не то что бегать, я ходить не мог. 3 недели гипса и долгая реабилитация.

      4
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      Рейтинг: +48803

      portero 2 часа назад

      лишь бы не усугубил, травму ...
      всё равно не смог показать качественный футбол, а вот увеличил срок восстановления наверняка...

      2
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      Рейтинг: +6513

      Cleaner 2 часа назад

      Вот причина поражения Бельгии - тренер поставил в состав больного травмированного игрока.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1262

      22 raza chemp > Cleaner 2 часа назад

      Да не итальяшки выглядели по интереснее

      0
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      Рейтинг: +6513

      Cleaner > 22 raza chemp 2 часа назад

      Это не оспоримо! Минут по пять играли в перепас практически в штрафной Бельгийцев. И пенальти левый судья поставил.

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