Де Брюйне: «Это чудо, что я сыграл с Италией. У меня разрыв связок»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о своей травме, из-за которой его участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии было под вопросом.

«Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок.

Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», – сказал Де Брюйне.