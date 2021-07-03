Де Брюйне: «Это чудо, что я сыграл с Италией. У меня разрыв связок»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о своей травме, из-за которой его участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии было под вопросом.
«Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому голеностопный сустав точно был поврежден. Разрыв связок.
Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», – сказал Де Брюйне.
- Бельгия проиграла Италии со счетом 1:2.
- Де Брюйне провел на поле все 90 минут.
- Хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 4 матчах Евро.
Источник: Официальный сайт УЕФА