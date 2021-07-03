Слуцкий прокомментирует на Первом канале полуфинал Евро-2020

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подтвердил, что прокомментирует полуфинал Евро-2020 на Первом канале. Он состоится 7 июля.

В этом матче на «Уэмбли» встретятся Дания и победитель пары Украина – Англия.

Слуцкий комментировал на Первом канале матч-открытие турнира.

Также он привлекался каналом к работе на ЧМ-2018.

Сезон РПЛ стартует для «Рубина» 24 июля.

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