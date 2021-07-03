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    Слуцкий прокомментирует на Первом канале полуфинал Евро-2020

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подтвердил, что прокомментирует полуфинал Евро-2020 на Первом канале. Он состоится 7 июля.

    В этом матче на «Уэмбли» встретятся Дания и победитель пары Украина – Англия.

    • Слуцкий комментировал на Первом канале матч-открытие турнира.
    • Также он привлекался каналом к работе на ЧМ-2018.
    • Сезон РПЛ стартует для «Рубина» 24 июля.

    Слуцкий: «В финале Евро-2020 будут Италия и Англия»

    Слуцкий: «Манчини – самый сильный тренер на Евро-2020»

    Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    03.07.2021 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6351

      playsh 2 часа назад

      Решил подхалтурить,пока в отпуске? И то дело...

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