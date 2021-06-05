Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин обратил внимание на работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора. По мнению Уткина, Слуцкий входит в двойку лучших в стране.
«Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Дениса Казанского, но вторым, совершенно точно – Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа.
Дальше мне видится большой разрыв», – написал Уткин.
- На «Первом канале» подтвердили, что Слуцкий прокомментирует матч-открытие Евро-2020 Турция – Италия.
- Слуцкий уже комментировал встречи ЧМ-2018.
- На прошлом Евро (2016 год) Слуцкий был главным тренером сборной России.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина