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  • Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

5 июня 2021, 23:01
10

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин обратил внимание на работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора. По мнению Уткина, Слуцкий входит в двойку лучших в стране.

«Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Дениса Казанского, но вторым, совершенно точно – Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа.

Дальше мне видится большой разрыв», – написал Уткин.

  • На «Первом канале» подтвердили, что Слуцкий прокомментирует матч-открытие Евро-2020 ТурцияИталия.
  • Слуцкий уже комментировал встречи ЧМ-2018.
  • На прошлом Евро (2016 год) Слуцкий был главным тренером сборной России.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (10)
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житель СПб
1622924938
Я думал, что вторым он назовет Уткина...
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Валерий2705
1622933198
Вторым не вторым, но куда лучше чем, например, его сегодняшний соведущий, Гутсайт или как там его. Слушать Лёню гораздо интереснее, чем словесный понос от очередного выпердыша Матч ТВ. Комментатор который в 18 часов вечера начинает с фразы: "добрый день". Благо Слуцкий знает, что это вечер.
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serppion
1622935004
А Губерниев действительно спортивный комментатор, или просто губошлёп? Как он попал в комментаторство? С Кандилакой переспал?
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Из Твери Леха
1622956024
Стогниенко лучше Казанского.
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talgatnurzhanov2006
1622956410
А как же Стогниенко?
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Январь 59
1622959984
Если это ирония и стеб, то на первое место я бы поставил Губерниева, а если это откровенное уважение к работе комментатора, то на первое место Стогниенко.
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slavа0508
1622961918
Стогниенко , Казанский третий пусть буду я ,,,, Ну а Слуцкий пускай пока тренирует у него не плохо это получается,,,
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NewLife
1622970507
Стогниенко, Слуцкий, Шмурнов.
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zigbert
1622982133
Несомненно Слуцкий умеет комментировать матчи но ему сейчас лучше заниматься своим делом а не выходить в эфир от случая к случаю. Из остальных выделю - Стогниенко, Шмурнов, Казанский, Шнякин. Еще раньше - Елагин, Маслаченко, Озеров, Синявский.
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