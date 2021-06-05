Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин обратил внимание на работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора. По мнению Уткина, Слуцкий входит в двойку лучших в стране.

«Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Дениса Казанского, но вторым, совершенно точно – Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа.

Дальше мне видится большой разрыв», – написал Уткин.