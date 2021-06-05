Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Уткин: «Слуцкий входит в двойку лучших комментаторов страны»

    Бывший спортивный комментатор Василий Уткин обратил внимание на работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора. По мнению Уткина, Слуцкий входит в двойку лучших в стране.

    «Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Дениса Казанского, но вторым, совершенно точно – Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа.

    Дальше мне видится большой разрыв», – написал Уткин.

    • На «Первом канале» подтвердили, что Слуцкий прокомментирует матч-открытие Евро-2020 ТурцияИталия.
    • Слуцкий уже комментировал встречи ЧМ-2018.
    • На прошлом Евро (2016 год) Слуцкий был главным тренером сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2021 23:01
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 15:22

      Несомненно Слуцкий умеет комментировать матчи но ему сейчас лучше заниматься своим делом а не выходить в эфир от случая к случаю.
      Из остальных выделю - Стогниенко, Шмурнов, Казанский, Шнякин.
      Еще раньше - Елагин, Маслаченко, Озеров, Синявский.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86133

      zigbert > zigbert 6 июня, 15:28

      Да и самому Уткину надо отдать должное в этом деле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife 6 июня, 12:08

      Стогниенко, Слуцкий, Шмурнов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 июня, 11:44

      Рецепт прост- ничего лишнего и всё по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19527

      slavutiq70 6 июня, 09:45

      Стогниенко , Казанский третий пусть буду я ,,,, Ну а Слуцкий пускай пока тренирует у него не плохо это получается,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1584

      Январь 59 6 июня, 09:13

      Если это ирония и стеб, то на первое место я бы поставил Губерниева, а если это откровенное уважение к работе комментатора, то на первое место Стогниенко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      talgatnurzhanov2006 6 июня, 08:13

      А как же Стогниенко?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3733

      Из Твери Леха 6 июня, 08:07

      Стогниенко лучше Казанского.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3361

      serppion 6 июня, 02:16

      А Губерниев действительно спортивный комментатор, или просто губошлёп? Как он попал в комментаторство? С Кандилакой переспал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2085

      Валерий2705 6 июня, 01:46

      Вторым не вторым, но куда лучше чем, например, его сегодняшний соведущий, Гутсайт или как там его. Слушать Лёню гораздо интереснее, чем словесный понос от очередного выпердыша Матч ТВ. Комментатор который в 18 часов вечера начинает с фразы: "добрый день". Благо Слуцкий знает, что это вечер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3178

      neim 6 июня, 00:23

      На ряду с первым Геннадием Орловым ? )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86118
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru