Кокорин – о России: «Что мне там делать?»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему не бывает в России.

– Скучаешь по России? Планируешь возвращаться? Почему не ездишь сейчас?

– Последнее время мама прилетает, давно не могла визу сделать, три года. Если родители могут прилететь, то что мне там делать?

Я там прожил 15 лет. Москва мне не особо нравилась. Тем более сейчас что там делать? Киношку ходить смотреть? По Патрикам лазать?

Думаю, ты [Федор Смолов] меня поймешь. Когда-то мы давно все это увидели, застали, пережили. Поэтому большого кайфа не испытываю. Если есть море, лучше на море остаться.

В Москве точно ничего не изменилось, 100 процентов. Люди как отдыхали, так и отдыхают. Я в том плане, что ты едешь ради чего-то – увидеть семью, родных, близких. Если есть возможность увидеть здесь – и им, и мне лучше.

– А если позовет какая-то нормальная команда из РПЛ, рассмотрел бы?

– Никто не позовет. «Зенит» не позовет. «Локомотив» – Борис Романович [Ротенберг] прикрыл тогда.

Просто команд не осталось, кто может меня позвать. Уже все, возраст.