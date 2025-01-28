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  • Реакция Быстрова на слова Кокорина, назвавшего РПЛ «говном»

Реакция Быстрова на слова Кокорина, назвавшего РПЛ «говном»

Владимир Быстров прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

– Кокорин жестко раскритиковал РПЛ, назвав наш чемпионат «говном». Как вы оцените его слова?

– Мне интересно смотреть РПЛ, а то, что уровень нашего чемпионата сильнее, чем у Кипра, – это факт. Также факт, что у нас чемпионат слабее, чем в Европе.

– Не кажется ли вам странным его слова на фоне его сезона в «Спартаке», где он ничем не запомнился?

– Не могу комментировать слова людей… Может, у него свое видение.

– Но у него и сильных сезонов в России было всего полтора.

– Кокорин – самый переоцененный футболист России, это всем известно. А то, как он считает, это его дело.

С его талантом он должен был становиться лучшим 10 раз. Он же ни разу не был лучшим игроком РПЛ.

– Думаете, деньги так сильно повлияли на него?

– Деньги на многих свалились, но они же играли в футбол. Деньги у него были всегда, я видел его 18-летним – дело не в этом.

Наш чемпионат просел – это факт, а назвать его словами Кокорина – слишком.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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1738079385
Вова,а в какой "Европе??? ТАм нет общего чемпионата,и есть 60 стран разной степени самостоятельности,включая нашу страну.Киздят также плохо,как в футбол играют...
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