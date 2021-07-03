Онугха и Иванисеня – на просмотре в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» сообщили, что в расположении команды находятся нападающий «Краснодара» Герман Онугха и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня.
Оба футболиста присоединились к самарцам на тренировочном сборе, который проходит в Сербии.
Онугха и Иванисеня прошли медицинское обследование и примут участие в товарищеском матче с клубом «Раднички». Игра состоится в воскресенье, 4 июля, в 20:30 мск.
- «Крылья» вернулись в РПЛ по итогам прошлого сезона.
- Сезон для команды стартует 25 июля матчем с «Ахматом».
Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»