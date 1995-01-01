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    Онугха и Иванисеня – на просмотре в «Крыльях Советов»

    «Крылья Советов» сообщили, что в расположении команды находятся нападающий «Краснодара» Герман Онугха и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня.

    Оба футболиста присоединились к самарцам на тренировочном сборе, который проходит в Сербии.

    Онугха и Иванисеня прошли медицинское обследование и примут участие в товарищеском матче с клубом «Раднички». Игра состоится в воскресенье, 4 июля, в 20:30 мск.

    • «Крылья» вернулись в РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • Сезон для команды стартует 25 июля матчем с «Ахматом».

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    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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