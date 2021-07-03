Попов – о трансферных планах «Спартака»: «Мы ограничены из-за лимита»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопросы о планах клуба по усилению состава.

«Насколько близки к составлению шорт-листов на покупки? В силу лимита мы ограничены тем, что сначала должны продать топ-игроков, на кого будут предложения.

Педро Роша? Какие-то шорохи есть, как мы их называем. До конкретики пока еще далеко, потому что трансферное окно открывается 1 августа. Мы работаем над этим. Уже много раз повторял, что наша задача – устроить его», – сказал Попов.