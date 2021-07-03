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  • Попов – о трансферных планах «Спартака»: «Мы ограничены из-за лимита»

Попов – о трансферных планах «Спартака»: «Мы ограничены из-за лимита»

3 июля 2021, 13:55
7

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопросы о планах клуба по усилению состава.

«Насколько близки к составлению шорт-листов на покупки? В силу лимита мы ограничены тем, что сначала должны продать топ-игроков, на кого будут предложения.

Педро Роша? Какие-то шорохи есть, как мы их называем. До конкретики пока еще далеко, потому что трансферное окно открывается 1 августа. Мы работаем над этим. Уже много раз повторял, что наша задача – устроить его», – сказал Попов.

  • В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал вторым.
  • Летом у команды сменился главный тренер – Руй Витория вместо Доменико Тедеско.
  • Новый сезон для москвичей стартует 23 июля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Дмитрий
Комментарии (7)
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JTherry
1625314919
20 дней до начала чемпионата, а на трансферном рынке без перемен...
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Hektor 84
1625321109
Так пристрой эту ношу уже куда нибудь! Ведь ты принимал участие при его переходе в Спартак! А как Кудряшова хотел затащить в Спартак? Так и рошу куда нибудь затащи)))
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filosof sparty
1625321483
О как? А вроде сообщалось, что Спартак для выполнения задачи в юбилейный год постарается не продавать лидеров! А сейчас заявляют, что уже прямо требуется продать!
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oyabun
1625378289
Судя по наличию в команде таких игроков как Мелкадзе и Ломовицкий, Попова и иже с ним всё устраивает.
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zigbert
1625384589
Продавать нужно не топ-игроков, иначе ни о каком усилении Спартака не может идти и речи.
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ivany4
1625409616
А где свои Месси и Рональду, о которых ты нам рассказывал??
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derrik2000
1625415186
И чего он к Роше прицепился??? Прекрасный игрок атаки, обладающий великолепным видением поля, точным пасом как низом, так и верхом. Да и в обороне ДИСЦИПЛИНИРОВАННО отрабатывает. Такого игрока, по-моему, сейчас в Спартаке попросту нет. Бакаев, судя по первым матчам, хоть и "воспрял" после ухода попрыгунчика и "замаскированного сына Прядкина", всё таки на амплуа плеймейкера не тянет.
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