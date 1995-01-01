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    Попов – о трансферных планах «Спартака»: «Мы ограничены из-за лимита»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопросы о планах клуба по усилению состава.

    «Насколько близки к составлению шорт-листов на покупки? В силу лимита мы ограничены тем, что сначала должны продать топ-игроков, на кого будут предложения.

    Педро Роша? Какие-то шорохи есть, как мы их называем. До конкретики пока еще далеко, потому что трансферное окно открывается 1 августа. Мы работаем над этим. Уже много раз повторял, что наша задача – устроить его», – сказал Попов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15061

      JTherry 1 час назад

      20 дней до начала чемпионата, а на трансферном рынке без перемен...

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